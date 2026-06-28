Entrevista exclusiva | La Unión Europea ve a Río Negro como una provincia clave para el comercio, la energía y las inversiones

El embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, estuvo en Río Negro para “entender la dinámica” y evaluar el impacto que en la Provincia tendrá el reciente acuerdo de esa organización con el Mercosur.



El diplomático, de origen danés, está en el país desde septiembre. El último jueves se entrevistó con el gobernador Alberto Weretilneck y, después, cenó en la Residencia. También concurrió a la UNRN y su agenda incluyó además recorridas a proyectos productivos en el Valle Inferior.

Río Negro inauguró su plan para conocer el país, aunque cuenta con otros viajes al interior, formando parte de delegaciones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Høeg argumentó su apertura rionegrina en “varios motivos. Me interesa entender la dinámica de una provincia tan productiva y conocer cómo puede impactar el acuerdo. Tiene un enorme potencial en el agro y, con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, se abren oportunidades para productos como peras, manzanas y frutos secos”.

Enumeró después a la “energía”, como el “gas de Neuquén que se exportará hacia Europa pasa por Río Negro. Aquí se está desarrollando una infraestructura muy importante y la provincia tendrá un papel estratégico, y la Unión Europea está buscando ser más independiente y contar con cadenas de suministro de energía estables y robustas”.

Entrevista al embajador de la Unión Europea en Argentina

P: ¿Qué interés le transmitió el gobernador Alberto Weretilneck durante la reunión?

R: Hablamos justamente del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y de cómo puede beneficiar a Río Negro. El gobernador y su equipo lo ven favorablemente y conversamos sobre las oportunidades que abre para el agro.

El acuerdo permite acceder a un mercado de 450 millones de consumidores europeos, que buscan productos de muy alta calidad. Ahí aparece una nueva oportunidad para la provincia.

P: Usted sostiene que el acuerdo ya comenzó a implementarse. ¿Desde cuándo está vigente?

R: La parte comercial entró en vigor el 1° de mayo. Ya hay exportadores argentinos que comenzaron a aprovecharlo. En algunos productos la eliminación de aranceles fue inmediata y en otros existe un período de transición, pero en todos los casos representa una ventaja competitiva muy importante para la Argentina.

Por ejemplo, Entre Ríos ya exportó miel bajo este nuevo esquema y otros productos argentinos también están llegando a Europa sin aranceles.

P: ¿Qué productos de Río Negro pueden verse más beneficiados?

R: Hay muchos. Las frutas, especialmente las peras y las manzanas; también los frutos secos, el pescado y los mariscos. Fue una negociación muy dura, que seguí durante muchos años. Cuando empecé a trabajar con América Latina ya se hablaba de este acuerdo y hoy, después de 25 años de carrera diplomática, finalmente se concretó. Muchos productos argentinos, también de Río Negro, ingresarán con aranceles reducidos o directamente sin aranceles y eso los hará mucho más competitivos.

P: Además del comercio, ¿qué otros temas analizaron con el gobernador?

R: Hablamos de los planes para expandir las áreas productivas de Río Negro, de la infraestructura necesaria para los proyectos de gas natural licuado y de la importancia del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

También repasamos proyectos que anteriormente financió la Unión Europea y que beneficiaron a la provincia, como programas para mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a ahorrar energía y ser más sostenibles.

Conversamos además sobre la cooperación entre la Unión Europea y Río Negro, sobre el trabajo que realizan distintos países europeos en Argentina y sobre las herramientas que podrían acompañar el desarrollo de la provincia.

Y durante esta visita también voy a recorrer empresas, entre ellas la planta de procesamiento de avellanas de Ferrero Rocher.

P: ¿La Unión Europea analiza financiar nuevos proyectos en Río Negro?

R: En este momento no hay nada concreto. Me llevé algunas ideas después de hablar con el gobernador y ahora las analizaré con mi equipo. También conversamos sobre infraestructura porque es un tema que escuché plantear a varios gobernadores. Uno de los principales cuellos de botella para mejorar la productividad de las provincias es justamente la infraestructura, tanto las rutas nacionales como las provinciales.

La Unión Europea tiene una estrategia de inversiones para Argentina y programas vinculados al cambio climático y al desarrollo sostenible, pero hoy no existe ningún proyecto específico para Río Negro.

P: Si hoy no hay financiamiento definido, ¿qué tipo de apoyo puede brindar la Unión Europea?

R: Tenemos mecanismos de cooperación técnica y asistencia de expertos. Pero para mí, como embajador, lo más importante en esta etapa es conocer el territorio, entender cómo este acuerdo histórico entre la Unión Europea y el Mercosur impacta en una provincia productiva como Río Negro y conversar con el gobernador y con los empresarios para comprender cuáles son las nuevas oportunidades.

Argentina es un país federal y para nosotros es importante conocer la realidad de cada provincia.

P: Europa observa con atención el desarrollo energético argentino. ¿Qué papel puede cumplir Río Negro?

R: Nosotros no participamos directamente porque son inversiones privadas, pero las seguimos muy de cerca. Después de la guerra entre Rusia y Ucrania comprendimos la importancia de diversificar nuestras fuentes de energía. Estamos buscando proveedores confiables y Argentina aparece como un socio muy importante durante la transición energética.

La Unión Europea quiere dejar de depender de los hidrocarburos hacia 2050, pero hasta entonces seguiremos necesitando gas. Por eso una empresa alemana ya firmó un contrato para adquirir parte de la producción de Vaca Muerta.

Lo importante para nosotros es contar con fuentes de suministro estables, provenientes de países democráticos y confiables.

P: En Río Negro también existe expectativa por el hidrógeno verde. ¿Cómo observa ese proyecto?

R: Seguimos creyendo que tiene mucho futuro. La Unión Europea apoyó técnicamente distintos proyectos de hidrógeno verde en la Patagonia.

Lo que ocurrió es que la demanda internacional no creció tan rápido como se esperaba. Pensábamos que la industria europea iba a necesitar mucho más hidrógeno verde y ese crecimiento fue más lento.

Sin embargo, seguimos convencidos de que Argentina tiene enormes ventajas competitivas. Cuenta con excelentes recursos eólicos y solares. Yo soy danés y más del 50% de la energía de mi país proviene del viento, así que conozco muy bien este tema. En la Patagonia el viento no falta y el potencial es enorme, aunque son proyectos que requieren inversiones muy importantes.

P: ¿Qué falta para que ese mercado termine de desarrollarse?

R: Fundamentalmente un marco regulatorio. Es un tema que hemos conversado con legisladores de la Patagonia porque es importante contar con reglas claras cuando el mercado despegue definitivamente.

No es un desafío exclusivo de Argentina; también ocurre en otros países de América Latina.

P: Existe la idea de que el acuerdo aún depende del Parlamento Europeo. ¿Cómo es el proceso?

R: Es una duda muy frecuente. El acuerdo tiene tres pilares: comercio, cooperación y diálogo político. La parte comercial ya está plenamente vigente porque en materia de comercio la Comisión Europea tiene competencia para ponerla en marcha y eso ocurrió el 1° de mayo.

Ahora continúa el proceso institucional, con la intervención del Parlamento Europeo y luego de los parlamentos nacionales para los demás componentes del acuerdo, pero la parte comercial ya comenzó a implementarse. No hace falta esperar esas instancias para que los beneficios comerciales empiecen a aplicarse.

P: ¿Qué mensaje les deja a los empresarios y productores de Río Negro?

R: Europa representa aproximadamente el 40% de toda la inversión extranjera que recibe la Argentina y creemos que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur genera un marco de mayor previsibilidad para el comercio y las inversiones.

Si Argentina continúa consolidando la estabilidad macroeconómica, mantiene reglas claras y mejora indicadores como el riesgo país, seguramente aumentará la confianza de las empresas europeas.

Río Negro tiene un enorme potencial por su agro, la pesca, la energía y la minería. Puede despertar mucho interés en empresas europeas y nosotros queremos acompañar ese proceso, facilitar los contactos y fortalecer la relación entre Europa y la provincia.