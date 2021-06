Finaliza hoy el servicio de colectivos entre Viedma y El Cóndor

Este sábado finaliza el servicio de transporte públio de pasajeros entre la capital provincial y el balneario El Cóndor.

La empresa prestadora indicó que tomó esta determinación ya que se vence ela extensión del contrato con el municipio. Por otra parte en mayo quedó desierto el llamado a licitación para cumplir con ese recorrido y por el momento sólo hay incertidumbre entre los vecinos que utilizan el servicio.

Esta es una situación que se repite en los últimos años y que no tiene solución porque según los prestadores la línea no es rentable y no tiene ningún tipo de subsidio.

Desde el municipio se analiza la posibilidad de un segundo llamado y hasta una contratación directa como ya ocurriera en el inicio de la gestión del intendente Pedro Pesatti.