Finalmente, Migraciones autorizó el ingreso de la barilochense con su familia de Colombia

Después de varias horas de incertidumbre, la Dirección de Migraciones confirmó a la barilochense Maia Gavriliuc que, en las próximas horas, podrá regresar finalmente a Bariloche.

La mujer llegó al aeropuerto de Ezeiza esta mañana en un vuelo directo de Colombia. Pero al realizar los trámites migratorios, le indicaron que sus hijos no podrían quedarse en el país al no tener la nacionalidad argentina. Le manifestaron que ella, al ser argentina, podía quedarse pero no así su familia.

Al tomar conocimiento del caso, intervino de inmediato la Delegación de Migraciones de Bariloche.

Después de vivir 9 años en ese país, Gavriliuc decidió junto a su esposo, radicarse en Bariloche. Debido a las restricciones sanitarias, estuvieron varados varios días en Bogotá ya que el vuelo que tenían previsto para fines de junio, fue suspendido. Como tenían previsto el viaje, se quedaron sin trabajo y sin un lugar donde vivir.

Finalmente, este domingo lograron embarcar rumbo a Argentina en un vuelo de Avianca y llamativamente, no tuvieron ningún inconveniente. Pero al llegar al país, les prohibieron el ingreso porque los chicos no tenían la nacionalidad.

El argumento de las autoridades fue que, antes de la pandemia, regía la figura de "reagrupación familiar"; es decir que un argentino podría ingresar con hijos nacidos en otro país con solo acreditar el vínculo. Se le entregaba un certificado de "desembarco provisorio".

Con las recientes medidas, esto ya no rige. El trámite para acreditar en vínculo se realiza a través de los Consulados. Sin embargo, luego de una serie de gestiones, las autoridades migratorias autorizaron el ingreso de la familia de Maia y por la tarde, podrá viajar a Bariloche para reencontrarse con su familia.