Una barilochense finalmente logró salir de Colombia y ahora quedó varada en Buenos Aires con su familia

Maia Gavriliuc, una barilochense que después de vivir 9 años en Colombia decidió volver a radicarse en la ciudad patagónica, quedó varada en el aeropuerto internacional de Ezeiza con su esposo colombiano y sus dos hijos de 3 y 5 años.

Tiempo atrás, la pareja decidió abandonar Colombia y radicarse en Argentina. Vendieron el emprendimiento de clorofila que dirigían y entregaron el departamento a donde vivían. Pero días antes del vuelo, se enteraron que las fronteras estaban cerradas por la situación sanitaria.

Estuvieron unos días en un hotel y después, un familiar les prestó un departamento solo por unos días. Finalmente, este domingo lograron embarcar rumbo a Argentina pero al llegar a Ezeiza no pudieron continuar.

“Llegamos esta mañana a las 7.30 y al pasar a Migraciones nos dijeron que debíamos volvernos. Yo soy argentina pero me dijeron que mis niños no tenían la nacionalidad y mi esposo tenía la residencia revocada. Nunca nos avisaron sobre esto”, expresó, sin poder contener el llanto.

Aclaró que ayer pasaron todos los controles en el aeropuerto de Colombia y abordaron el vuelo de Avianca, sin ningún inconveniente. “Argentina está cerrada para los turistas pero lo cierto es que nos dejaron viajar”, sostuvo la mujer.

Gavriliuc dijo contar con la partida de nacimiento de sus hijos pero que según les habían indicado, requerían “sí o sí” la nacionalidad argentina. “El trámite demora un año en Colombia. Ese trámite lo íbamos a iniciar en Bariloche. Ya tengo los turnos para la semana próxima. Y tenemos pasajes para Bariloche para esta tarde”, explicó.

Aseguró que no pueden regresar a Colombia porque se quedaron sin trabajo y un lugar donde vivir. “Me dicen que yo me puedo quedar pero mis hijos no. No podemos volver. Nos quedaremos varados en Ezeiza. Mi esposo les dijo que, al menos, me dejen quedar a mi con mis hijos pero dijeron que no. Me plantean que me vuelva a Colombia y que hable con el cónsul para sacar un permiso consular y poder viajar. Ya no tengo plata”, manifestó.

Desde Ezeiza, Gavriliuc concluyó: “Es de no creer. Llegás a tu país y que no te dejan ingresar. Mi familia está acá y en Colombia ya no tengo dónde vivir”.