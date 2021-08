Florencia Peña tras de su pico de stress: “Me vi atravesada por el llanto y no podía respirar”

Florencia Peña rompió el silencio en Telefe Noticias. Habló luego de ausentarse dos días de su programa Flor de Equipo. La actriz contó cómo transita estos días, tras las agresiones que recibió luego de conocerse su visita a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta y del pico de estrés sufrido.

"Ahora estoy bien, no sé que pasó es lo que estoy tratando de entender", inició la actriz. "Lo más complicado de la embestida es que vino solo hacia mí. No importaron los hombres que estuvieron en la quinta, lo que importaron fueron las mujeres. Pero no todas las mujeres, sino las mujeres con cuerpos voluptuosos o ‘mas sueltitas de ropa’, como dijeron algunos. Y ahí entré yo con una embestida que no entendí", reiteró.

"Lo que me pasó a mi fue como la gota que rebalsó el vaso, para que se entienda que necesitamos tener perspectiva de género", añadiço en una entrevista que dio desde su casa. "Que cualquier embestida que venga de cualquier diputado o senador, no importa de qué partido sea, tiene que tener una mirada de género porque eso firman ellos antes de sentarse como legisladores y legisladoras en el congreso", señaló.

"Yo hoy afronto una demanda penal. La pregunta es: ¿Por qué afronto una denuncia penal yo? ¿Ninguno de los hombres importantes que estuvieron en la quinta de Olivos en esa época hablando de sacar adelante la industria tiene una denuncia penal? ¿Solo yo?", se preguntó la conductora. Yamil Santoro, precandidato a legislador porteño de Repubicanos Unidos, fue quien inició la demanda.

"Creí que estábamos más avanzados, que había una deconstrucción real. Me duele que a tantas mujeres les pase esto, me duele que tengamos que seguir siendo disciplinadas desde nuestra sexualidad", continuó Peña.

La conductora también anunció que este viernes regresa a su programa y se refirió al pico de estrés que sufrió. "Me vi atravesada por el llanto y no podía respirar. Estaban todos preocupados por mí y yo soy una mujer fuerte, y ni siquiera podía tener piedad conmigo. Era como ‘dale, Flor, cómo te va a pasar esto a vos que sos una mina fuerte". Y siguió: "Sí, pero también soy una mujer que vivo en un contexto en el que las mujeres recibimos muchas piñas".

Días atrás había trascendido que en mayo de 2020, en plena cuarentena estricta, Florencia Peña tuvo una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Desde entonces, la actriz fue blanco de agresiones en las redes sociales.