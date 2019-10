Florería Atlántico es el tercer mejor bar del mundo

octubre 4, 2019 10:21 am

El bar del barrio de Retiro quedó como el mejor de Latinoamérica. También se sumó a la lista de los 50 mejores del mundo el bar Presidente. La semana que viene, en Buenos Aires, se presentará 50 Best Latinoamérica, que seleccionará a los mejores restaurantes de la región.

La lista de los mejores 50 bares del mundo se anunció hoy en Londres y dos establecimientos de Buenos Aires quedaron en el ranking: Florería Atlántico consiguió un histórico tercer puesto, que la ubica también como el mejor de Latinoamérica, mientras que Presidente quedó en el puesto 33.

El mentor y dueño de Florería Atlántico es Renato Giovannoni, el más destacados bartenders de Buenos Aires. El mismo creó su propio gin, su tónica y su ginger ale.

Renato Giovannoni, el mentor de Florería Atlántico.

50 Best Bars es el listado más importante del planeta en el rubro y seleccionó como mejor bar al neoyorquino Dante.

En el segundo lugar quedó Connaught Bar, de Londres, y en el tercero se ubicó el bar de Retiro, Florería Atlántico, lo que lo convierte en el mejor de la región. Presidente, también ubicado en el mismo barrio porteño, en tanto, se sumó a la lista este año y ascendió hasta el puesto 33.

50 Best Bars integra el sistema de 50 Best, una plataforma de referencia gastronómica de fama mundial que llegará por primera vez a Buenos Aires la semana que viene. El jueves 10 de octubre, en la Usina del Arte, se entregarán los premios a los mejores restaurantes de la región: 50 Best Latinoamérica.

Chefs, periodistas y referentes gastronómicos de todo el mundo llegarán a la Ciudad para la presentación de la séptima lista anual de los mejores restaurantes según uno de los rankings más prestigiosos de la escena internacional.

La agenda alrededor del evento, que organiza la editorial William Reed Business Media con la colaboración y el apoyo del Ente de Turismo de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación, incluye otras actividades en los que los referentes de la cocina internacional podrán encontrarse con lo mejor de la gastronomía local.

Los chefs y periodistas participarán en una cena de bienvenida, de una serie de discusiones sobre liderazgo culinario, #50BestTalks, y el Chefs’ Feast, el 9 de octubre, un marco ideal para celebrar la cocina de Buenos Aires y de la Argentina. La serie de tres días de actividades culmina con la gala de entrega de premios del 10 de octubre.