FMI: la mayor estafa de la historia

Por Darío Tropeano

Abogado. Docente de la Facultad de Economía UNCo.

Desde el derecho, la estafa tiene un enfoque intencional , deliberado por el cual quien realiza la conducta defraudatoria actúa con intención . Se conoce de antemano cuál será el resultado y se lleva adelante la conducta para obtener el mismo. En 1824 Bernardino Rivadavia tomó una deuda en libras esterlinas con la banca inglesa Baring Brothers, con el objeto de realizar obras en el puerto de Buenos Aires que garanticen el flujo de carnes y granos (¿alguna similitud con la realidad de las exportaciones de hoy?) hacia Gran Bretaña. Las obras no se realizaron, una parte del crédito fue para pagar intereses adelantados, gastos y comisiones de intermediarios. Ese crédito se terminó de pagar en 1947, 120 años después.



Luego comienza otro proceso de endeudamiento a partir de 1976 ( Junta Militar ) que culmina en el colapso del 2001 con el default mas importante del mundo, por aquel entonces. El período 1976-2001 acumuló una deuda en dólares de aproximadamente 140.000 millones.

Como siempre, desde los inicios de la historia nacional , la deuda en moneda extranjera fue parte sustancial con destino a la formación de activos externos (acumulación de pesos por intereses cobrados al Estado argentino por deuda tomada por éste, comprando con ellos dólares al Banco Central, o pesos obtenidos de ganancias comerciales comprando dólares al Central ), es decir, dólares oficiales que se adquieren y se colocan en el exterior . ¿Cómo consigue el Estado argentino esos dólares?… pues con superávit de exportaciones, con inversiones externas que traen dólares, o con deuda.

En Argentina está claro que en los últimos 50 años se han logrado sacar los dólares oficiales del país mayormente con deuda externa en dólares. Ello es una de las principales causas de nuestras crisis sistémicas recurrentes. Hay otras muy importantes, pero se las sobredimensiona en la lucha política y mediática de cada día. Y es que se trata de un tema de intereses, nada más.

El 22/10/2015 en esta columna (“El bocado argentino : endeudar al país”) anunciamos que el ex presidente anterior proponía en su campaña electoral endeudar al país porque las tasas de interés estaban bajas. No solo nos endeudamos a tasas que llegaron al 7,20% anual en dólares (más caras que las que tomaban incluso países de África) sino que colocamos deuda a 100 años (¿la vuelta de Rivadavia?).

Todo el sistema que se montó para endeudar al país comenzó en abril del año 2016 y finalizó con el último desembolso del FMI en julio del año 2019, es decir 39 meses después. Veamos los números: en 39 meses la Argentina se endeudó en dólares en U$S 100.166 millones de dólares, de los cuales U$S 44.000 millones corresponde al FMI.

Y ahora que por cierto se habla mediáticamente de cerrar rápido con el FMI porque ello nos dará más previsibilidad, veamos qué rol y responsabilidad tuvo el FMI para prestarle en 2018/2019 a un país que en ese entonces ya estaba en cesación de pagos. Pues no solo darle sostén político al gobierno anterior para que reelija en el 2019 –como lo reconocieron públicamente funcionarios de los EE.UU.- sino que además se trató de salvar a fondos especulativos y bancos de inversión que quedaron “atrapados” con títulos en pesos con altas tasas de interés que pagaba el gobierno y cuyas ganancias en pesos se transformaban a dólares para salir del país.

Esa bicicleta financiera ocurrió con ferocidad durante el 2016 al 2018 generando una deuda superior a los U$S 68.000 y luego, ante el colapso, llegó el FMI para prestar U$S 44.000, los cuales en su totalidad se fugaron del país para salvar a los inversores privados en pesos que necesitaban convertirlos a dólares –que no estaban en el Banco Central dado que se había vaciado con esta mecánica más las ventas habituales para el funcionamiento de la economía-.

Esa es la verdadera historia. Y pensar que el ex presidente anterior expresó que el FMI llegaba para auditar nuestras cuentas y mejorar el funcionamiento de la economía (nuestra columna “El Fondo es bueno, nosotros no” 21/5/18) . Observen cuál fue nuestro final del 2001 y cómo terminó una gestión similar del FMI a finales del 2019; juntos son nuestra herencia… la verdadera.

Pero para el FMI, que conoce bien la historia (para los interesados en esta temática recomiendo la obra de la investigadora del Conicet Noemí Brenta “Historia de las relaciones entre la Argentina y el FMI”) y es dominado por EE.UU. había que salvar no solo a los grandes fondos de inversión – en su mayoría de los EE.UU.– sino, nuevamente, condicionar a la Argentina una cuantas décadas más a someterse a control de sus cuentas públicas y su propio modelo de desarrollo asignado (no industrial) porque el país es grande y rico, pero su lugar en el mundo está preasignado, lo cual es aceptado por muchos argentinos poderosos.

Este endeudamiento externo inducido se trató además de un proyecto político geoestratégico que jamás se le explica a la gente por la tele cuando come milanesas calentadas a la noche, al llegar a su casa de trabajar .



Por eso es tan importante un acuerdo con el FMI que reconozca la responsabilidad compartida en la toma de un crédito, que además fue ilegal , dado que no se respetaron normas propias del organismo, ni leyes nacionales que regulan la toma de deuda.



Nunca es tarde cuando la estafa es grande.