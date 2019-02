FNM2019: “si los números son transparentes, no habrá problemas en mostrarlos”

La edición 2019 de la Fiesta también fue mencionada en la denuncia. (Foto: Gonzalo Maldonado)

El dirigente de Cambiemos roquense Nicolás Suárez Colman hizo referencia este miércoles a la denuncia presentada contra el intendente Martín Soria por la administración de la edición 2019 de la Fiesta Nacional de la Manzana, y señaló que “si los números son transparentes, el municipio no tendrá problemas en mostrarlos”.

“Yo voy todos los años a la fiesta, no queremos desprestigiar al festival. Si no que queremos que saber cómo se administran los números. No es que estamos diciéndole al intendente que está haciendo las cosas mal, si no que queremos que sea transparente”, agregó el referente del espacio oficialista a nivel nacional, en diálogo con “Vos a Diario” (FM 100.9 de Roca – de 7 a 10).

En cuanto al pedido de allanamientos en la comuna local y en las oficinas de Leila Aschkar, escribana y esposa de Martín Soria, Suárez Colman sostuvo que en la presentación judicial se agregó también que se habrían “escondido papeles de la administración de la fiesta en la oficina particular de ella, lo cual es totalmente incompatible”.