Fondos intangibles

Por no ejercer la abogacía, solo puedo hacer suposiciones, en base a lo enseñado por las maestras. Cuando a todos los ciudadanos del país, por la ley, nos obligaron a depositar para lo que llamó Seguridad Social, nos sentimos llenos de euforia. Sabíamos que después de trabajar 30 o más años, tendríamos algo sólido y tangible ahorrado. Se nos juró que esos fondos no eran públicos, sino privados. Se hicieron publicaciones al respecto. También dijeron, y está publicado, que esos fondos serían diferentes a las jubilaciones manejadas por el Estado. Serían iguales y/o mejores a lo que pagaba el Estado. Nos sentimos muy seguros de que los dineros eran privados y de cada depositante. Eso está cubierto por lo más sagrado que nos rige, que es la Constitución Nacional (Art 17). Pero un día nos asombraron con ese suelto periodístico: “El 42% de la deuda externa fue creado por haber usado los fondos de los jubilados” o más o menos. E hicimos un cálculo. ¿Cómo, si eran fondos privados, y garantizados por la Constitución, fueron usados para uso estatal? En ese momento la deuda total era de U$S 200.000 millones, el 42% lo usaron sin autorización y violando la Constitución, U$S 84.000 millones de los jubilados. Esos fondos privados, ¿fueron devueltos? La ley 25466 dice que los fondos privados son intangibles. La Constitución dice que quienes la violen, serán considerados Traidores a la Patria. ¿Quiénes violaron la Ley? ¿Fue Ud. o los diputados, senadores, ministros y presidente? ¿Aplicamos la Ley?



Yamile S. Dream

DNI 35.254.905 - Gödeken, Santa Fe