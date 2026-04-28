El Gobierno de Javier Milei busca reactivar su plan de reformas luego del informe de gestión de Manuel Adorni

Javier Milei busca cerrar el capítulo del default 2001 y planea enviar al Congreso un acuerdo para pagar a fondos buitre

A casi dos meses del inicio del periodo de sesiones ordinarias, la agenda de reformas estructurales impulsada por el Poder Ejecutivo registra un avance dispar en el Congreso Nacional. Tras el discurso del 1° de marzo, donde el presidente Javier Milei planteó un esquema de transformación institucional, la actividad parlamentaria de La Libertad Avanza se ha enfrentado a la fragmentación de los bloques y a la resistencia de sectores aliados en temas específicos.

Hasta la fecha, el único hito legislativo de relevancia en la Cámara de Diputados ha sido la modificación de la Ley de Glaciares. Desde el oficialismo reconocen que la construcción de consensos ha demandado un tiempo mayor al previsto originalmente, lo que ha generado una acumulación de proyectos en espera.

Factores internos y logísticos en la parálisis de las reformas de Javier Milei

La dinámica de trabajo en el Congreso se ha visto afectada por una combinación de factores políticos y operativos. Fuentes parlamentarias señalaron a Infobae que las diferencias de criterio entre la Secretaría General de la Presidencia y los asesores directos del mandatario han ralentizado la remisión de proyectos.

Otro factor que se suma es que la actividad en las comisiones sufrió interrupciones debido a la participación de legisladores de diversos bloques en viajes institucionales organizados por entidades como RAP y AMCHAM, lo que dificultó la conformación de quórum en semanas clave.

Al igual que el tratamiento de temas vinculados al patrimonio de funcionarios y las auditorías en organismos como la ANDIS han concentrado la atención del debate, postergando la discusión de las leyes de fondo.

El informe de Jefatura de Gabinete como relanzamiento de las reformas

El oficialismo apuesta al próximo miércoles 29 de abril como una fecha de quiebre. Ese día, el Jefe de Gabinete brindará su informe de gestión, evento que el Gobierno pretende utilizar como plataforma para reactivar la iniciativa política y dar inicio a una nueva etapa de sesiones consecutivas.

La «hoja de ruta» que el Ejecutivo busca destrabar incluye:

Reforma Electoral: con foco en la eliminación de las PASO (punto de mayor fricción con el PRO y la UCR). Ley de Propiedad Privada: una reforma que impacta sobre seis normativas vigentes. Ley de Hojarasca y Financiamiento Universitario: proyectos clave para atender la demanda del sector académico. Salud Mental y Pensiones: modificaciones para combatir el fraude en las pensiones por invalidez.

La relación con los bloques denominados «dialoguistas» ha pasado a un esquema de negociación por cada artículo. Sectores de la UCR y gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo han marcado distancia respecto a la supresión de las primarias. Para la oposición aliada, las PASO representan una herramienta necesaria para el ordenamiento de sus propios frentes internos, lo que anticipa una discusión compleja en el recinto.