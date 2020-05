Forzada partida

Mar del Plata

Me pregunto cuántos más van a elegir morir hoy para evitar una “peor” muerte en un futuro mediato; porque quien puede aún pensar, es agradecido de la vida y sabe su fecha final muy próxima debe adelantar su partida para no quedar varado él y sus afectos en un largo sufrimiento.

Los protocolos de “salud” argentinos ante esta pandemia son claros y se aplican aún sin demanda sanitaria que colme hospitales y clínicas: “Sólo se atienden emergencias (vale decir accidentes de tránsito, balazos o cesáreas) y contagiados de coronavirus” el resto queda a la deriva.



Sin oferta sanitaria real,y sin importar cuán onerosa sea la cuota de la prepaga que mensualmente siga aportándose, el COVID-19 ya fagocitó a todos los enfermos crónicos, terminales. dependientes mucho antes de haberlos contagiado.



Pero sean conscientes quienes se “suiciden” que no serán héroes en esta guerra, no podrán ser titular de noticia (ni en su propio diario) y deberán esconder su muerte porque la sociedad no la lee “digna”…

Será que cuando a diario se ensalza la “solidaridad”, el respeto al otro, el altruismo, la defensa de derechos cívicos que ha aflorado mágicamente entre los nuestros convirtiéndonos de golpe en los mejores y más buenos seres de la creación, miramos por la mirilla errada.



Mis respetos hacia quienes, sin otra opción, valientemente han partido.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863