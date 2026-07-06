Hay más controles vehiculares en Bariloche: casi el 6% tuvo alcoholemia positiva

A los conductores con alcoholemia positiva le retiene en vehículo y la licencia de conducir. Gentileza

Los controles vehiculares en Bariloche se incrementaron en el primer semestre del año un 37,4% respecto del mismo período del año pasado y los conductores con alcoholemia positiva siguen apareciendo cada fin de semana, en un promedio cercano al 6% del total de los vehículos fiscalizados.

Las multas por alcoholemia positiva tienen altos costos, además de la retención de la licencia de conducir. Los valores de las infracciones varían según la graduación alcohólica del conductor y parte de los 596.800 pesos en los niveles más bajos hasta los 2,9 millones de pesos las sanciones más altas por mayor graduación en sangre.

A pesar de las severas sanciones, en cada fin de semana que se reiteran los controles de tránsito con testeos de alcoholemia a conductores se repiten las infracciones.

Según las estadísticas oficiales de la Municipalidad de Bariloche, entre enero y junio se fiscalizaron 6.520 vehículos y se retuvieron 563 vehículos, de los cuáles 374 tuvieron infracciones por alcoholemia positiva, a los que se suman 14 personas que se negaron a realizar el test y 65 que se dieron a la fuga en el control.

También en estos controles se labraron 169 actas por falta de documentación y 66 por otras infracciones a la ley de tránsito.

En el 2025, en el primer semestre se habían fiscalizado 4.745 vehículos, un 37,4% menos que en los mismos meses de este año cuando el municipio decidió sacar a los inspectores más a las calles para incrementar los controles vehiculares. De ese total, hubo 645 vehículos retenido y 378 por alcoholemia positiva.

Los controles se iniciaron de una manera tímida en el verano con 330 vehículos fiscalizados en enero y 730 en febrero. Pero a partir de marzo se incrementaron los controles llegando a 1.620 vehículos en marzo; 1.170 en abril, 1.510 en mayo y 1.110 en junio.

La estadística también detalla cuál fue la graduación alcohólica más alta detectada cada mes. En lo que va del año, el mayor registro se dio en marzo con un conductor que registró una graduación de 3 g/l, el máximo que detecta el alcoholímetro.