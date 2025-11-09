En fotos | Así fue el Día 1 del Festival de la Sidra 2025 en Roca con un cierre a puro baile con La Delio Valdez

Este sábado inició oficialmente el Festival de la Sidra 2025 en General Roca. Vecinos de todo el Alto Valle acudieron al predio municipal para disfrutar la cumbia de La Delio Valdez, danza, gastronomía, artesanos, productores locales y «las mejores sidras».

Foto: Juan Thomes.

Las puertas abrieron a las 18 y los espectáculos comenzaron a las 19. El predio cuenta con un Patio Sidrero para degustar variedades de sidra de los mejores productores regionales y de otras zonas del país. También cuenta con cervezas, vinos y distintos tipos de tragos.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

También hay un Paseo Gastronómico con menús «especialmente preparados por los espacios gourmet para la ocasión».

También hubo un espacio para que los vecinos se puedan acercar a los emprendedores y artesanos de la región.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Un cierre a pura cumbia con La Delio Valdez

La grilla de espectáculos para el Día 1 del Festival de la Sidra incluyó distintas propuestas artísticas como Set Up, Matías Rivas, Metatambó y Fuego Sagrado.

Foto: Juan Thomes.

Finalmente, tuvo un cierre a pura cumbia con la orquesta La Delio Valdez, que hizo vibrar la noche de Roca. El cierre del festival de este domingo estará a cargo de Turf.