Día 1 del Festival de la Sidra 2025 en Roca: horarios, stands y el cierre de la noche con La Delio Valdez

Llegó el día más esperado de la semana, este sábado 8 de noviembre comienza oficialmente el Festival de la Sidra 2025 en Roca. En el predio municipal ya está todo listo y montado para recibir a los/as roquenses y a quienes se acerquen desde otras ciudades. Te contamos todo lo que necesitas saber para la primer noche del evento sidrero que tendrá a La Delio Valdez como invitado especial.

La edición 2025 del Festival de la Sidra cuenta con una gran propuesta de actividades que combinará espectáculos musicales, danza, gastronomía, artesanos, productores locales y «las mejores sidras».

Entre los artistas que subirán al escenario durante la primer noche del Festival, se confirmó a La Delio Valdez por lo que se espera un llegada masiva de visitantes.

Horarios, stands y el cierre de la noche con La Delio Valdez

Desde la organización informaron que el Festival de la Sidra comenzará a las 18 y los espectáculos a las 19.

El predio contará un Patio Sidrero donde se podrá degustar variedades de sidra de los mejores productores regionales y de otras zonas del país. También estará el Paseo Gastronómico con menús «especialmente preparados por los espacios gourmet para la ocasión».

Por su parte el escenario contará con una «variada propuesta artística» que incluirá desde presentaciones de danza a música de distintos géneros como rock, cumbia, folclore, percusión, urbano, latino y blues.

Este sábado 8, la grilla se compone de la siguiente manera: