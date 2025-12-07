En fotos | Así fue el Día 1 del Festival Yo Como 2025: calor, sabores y un folklórico cierre con Loli Molina

Este sábado arrancó el Festival Yo Como 2025 en General Roca. En una tarde calurosa, la Bodega Humberto Canale se llenó de sabores con clases de cocina, food trucks, vinos, mercado regional y experiencias para toda la familia.

Foto: Juan Thomes.

Desde las 12, la bodega abrió sus puertas para recibir a miles de visitantes que disfrutaron de un recorrido que combina gastronomía, vino, coctelería, productores regionales, arte y música en vivo.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Las clases magistrales arrancaron a las 16 por parte de Yvonne Pervanas y Simón Lochbaum, quienes expusieron sobre pastelería y cocina regional.

A las 18.30 llegó Juan Izaguirre y Facundo Milanessi para enseñar sobre cocinar al fuego y después a las 20 fue el turno de Paco Almeida y su reversión de clásicos.

Finalmente, la artista Loli Molina brindó un cálido cierre en donde mezcló repasó canciones de su último disco y hasta reversionó clásicos de Luis Alberto Spinetta y Joaquín Aguirre.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Además de los shows y la presentación de los cocineros, los visitantes disfrutaron lo mejor de las bodegas, cervecerías, elaboradores regionales y emprendimientos gastronómicos de toda la Patagonia.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Asimismo, quienes se acercaron al stand del Club RÍO NEGRO dentro del predio y completaron su cupón participaron por increíbles premios como bicicletas y viajes.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes

Festival Yo Como: la grilla de actividades para este domingo 7

El escenario principal y el Mercado del Yo Como concentrarán las clases de cocina y charlas de producto durante todo el día:

15:00 – Platos naturales para celebrar, con Cinthia Alimentación Consciente y María José Marini .

y . 16:30 – Coctelería patagónica, con Hernán Di Giacomo y Carolina Aravena .

y . 18:00 – Cocina gourmet de entorno, con Roberto Montiel y Aníbal Ramírez .

y . 20:00 – Masterclass de temporada, con Ximena Sáenz .

. 21:00 – Cierre musical con Rock FCP.

Foto: Juan Thomes.

Qué actividades incluye la entrada

Cada ticket da acceso a todas las experiencias generales del festival:

Ingreso al predio de la bodega, rodeado de viñedos centenarios.

de la bodega, rodeado de viñedos centenarios. Patio gastronómico con fuegos en vivo y platos de los mejores chefs de la región.

con fuegos en vivo y platos de los mejores chefs de la región. Mercado de emprendedores y productores locales , con alimentos, bebidas y productos con identidad patagónica.

, con alimentos, bebidas y productos con identidad patagónica. Clases magistrales de cocina , abiertas al público, con figuras como Ximena Sáenz , Paco Almeida , Roberto Montiel y Anto Arboscelli y todos los chefs de la región.

, abiertas al público, con figuras como , , y y todos los chefs de la región. Shows musicales en vivo , con Loli Molina el sábado y Rock FCP el domingo como cierres de cada jornada.

, con el sábado y el domingo como cierres de cada jornada. Espacio para infancias , con juegos y actividades lúdicas a cargo de Akelarre (Neuquén) y LP (General Roca) .

, con juegos y actividades lúdicas a cargo de y . Visitas guiadas gratuitas por la histórica bodega Humberto Canale, cada una hora.

Foto: Juan Thomes.

Actividades opcionales con costo adicional

Además de las propuestas incluidas en el pase general, se suman experiencias especiales que podrán adquirirse dentro del predio o a través del mismo sistema de venta:

Degustaciones exclusivas de vinos y productos regionales.

de vinos y productos regionales. Clases de yoga y meditación, para disfrutar de un momento de calma entre los aromas y sabores del festival.

Foto: Juan Thomes.

Entradas, precios y beneficios

Las entradas están disponibles en miticket.rionegro.com.ar, pero también podrán comprarse directamente en la puerta de la bodega durante el festival.

Entrada por día: $15.000

$15.000 Full pass (sábado y domingo): $20.000

$20.000 Menores de 8 años: ingreso libre y gratuito

ingreso libre y gratuito Socios de Club Río Negro: 2×1 en la compra online, con el descuento aplicado al momento del pago

Quienes aún no sean socios del Club Río Negro pueden suscribirse para acceder al beneficio y disfrutar de descuentos en más de 500 comercios y experiencias de la región.

Foto: Juan Thomes.

Cómo llegar y horarios de apertura

El festival se desarrolla en la Bodega Humberto Canale, ubicada en la Chacra 186, en las afueras de General Roca.

El predio abrirá ambos días desde las 12:00 hasta la medianoche, con un circuito de accesos señalizado y personal que orientará a los visitantes.

Foto: Juan Thomes.

Transporte gratuito desde Neuquén, Cipolletti y Roca

Para que nadie se quede afuera, Diario RÍO NEGRO ofrece traslados gratuitos durante todo el fin de semana.

Los minibuses conectan Neuquén, Cipolletti y Roca con la bodega anfitriona.

No es necesario registrarse: solo hay que acercarse al punto de partida unos minutos antes del horario de salida.

Puntos de encuentro:

Neuquén: Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba)

Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba) Cipolletti: Tres Arroyos 365

Tres Arroyos 365 Roca: Redacción central Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733)

El servicio es brindado por la empresa Dos Campanas, con cupos limitados por disponibilidad de minibuses.

Estacionamiento y accesos

El estacionamiento estará ubicado en las afueras de la bodega, con espacios delimitados y voluntarios del Roca Rugby Club a cargo del orden vehicular y la circulación.

Se solicita a los asistentes respetar las indicaciones del equipo de tránsito y los carteles de señalización al llegar al predio.

Datos útiles