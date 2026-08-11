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En fotos: la nieve cubrió todo en Bariloche y los turistas disfrutaron

Las precipitaciones níveas continúan este martes en la cordillera, a pocos días del inicio de la fiesta que le rinde homenaje al principal atractivo invernal de Bariloche.

Redacción

Por Redacción

La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva

La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva

La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve se acumuló en todos los sectores de la ciudad, incluso el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
La nieve se acumuló en todos los sectores de la ciudad, incluso el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
La nieve cubrió todo en Bariloche. Difícil para los ciclistas que se animaron a salir. Foto: Chino Leiva


Temas

Bariloche

Invierno 2026

Nieve
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve volvió con fuerza a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve se acumuló en todos los sectores de la ciudad, incluso el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
La nieve se acumuló en todos los sectores de la ciudad, incluso el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
La nieve cubrió todo en Bariloche. Difícil para los ciclistas que se animaron a salir. Foto: Chino Leiva

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