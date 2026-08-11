Río Negro avanza con un registro para quienes rechacen transfusiones de sangre

Río Negro evalúa un proyecto que deje asentada la voluntad de los pacientes en casos de riesgo de vida donde se requieran transfusiones de sangre. Foto: Cecilia Laletti.

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto para la creación del registro provincial donde las personas puedan oponerse a recibir transfusiones de sangre por motivos religiosos o de conciencia.

El registro estará bajo la órbita del Ministerio de Salud y funcionará por negativa, por lo que aquellos que no se encuentren inscriptos accederán automáticamente a la intervención médica. Mientras que en los casos asentados, deberá respetarse la voluntad registrada.

Registro de oposición y convicciones familiares

El proyecto presentado por Javier Acevedo establece que todos los centros de salud públicos y privados provinciales deberán consultar el registro antes de realizar una transfusión.

Legislador Javier Acevedo, autor del proyecto que establece un registro de oposición a las transfusiones de sangre en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

En ese escenario, la decisión no podrá ser modificada por un familiar en función de sus propias convicciones.

«No puede venir un familiar y decir que por tal cuestión de conciencia o de religión no le hagan la transfusión. La persona que está accidentada y con riesgo de vida es quien elige«, sostuvo el legislador.

El caso de Viedma que llegó a la Justicia

Uno de los antecedentes que impulsó el proyecto tuvo lugar en Viedma durante el año pasado, cuando un motociclista ingresó inconsciente al hospital Zatti tras un accidente.

En este contexto, sus familiares se opusieron a una transfusión por motivos religiosos y, al no existir una manifestación de la voluntad del paciente, debió intervenir la Justicia.

El proyecto pretende acelerar los procedimientos médicos. «Todos los centros de salud públicos y privados tendrán el registro actualizado para consulta rápida online mientras se asiste al paciente en la urgencia», señaló el legislador.

El proyecto también contempla la capacitación de los equipos de salud y la disponibilidad de tratamientos alternativos sobre aquellos que se oponen a la intervención, cuando sean médicamente posibles.

Menores y riesgo de vida

Durante el tratamiento del proyecto, se incorporó una modificación para los jóvenes de 16 a 18, impulsada por el bloque de Vamos con Todos.

En este sentido, se reconoce la autonomía sobre las decisiones de los adolescentes, pero establece la intervención judicial en casos que comprometan su vida.

Además, la legisladora Ayelén Spósito planteó la incorporación del registro a las historias clínicas digitales de los pacientes para facilitar su consulta en una emergencia.

Un tercio de los votos fueron negativos

Entre los cuestionamientos al proyecto, Patricia Mc Kidd y Yolanda Mansilla señalaron las problemáticas regionales en caso de que la persona no sea rionegrina.

«¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir a pedir un registro a cada provincia de donde son los implicados en el incidente?«, expresó Mc Kidd.

La propuesta fue aprobada con 28 votos afirmativos y 15 negativos, y se espera su tratamiento en segunda vuelta para definir si se convertirá en ley.