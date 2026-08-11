Nayib Bukele anunció que enviará dos aviones con ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7,4

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes el envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el fuerte terremoto que afectó al país. Serán dos aviones de carga con un total de 100 toneladas de insumos para las familias afectadas.

Según informó Bukele en un comunicado, el Gobierno de Colombia solicitó asistencia únicamente en forma de insumos. El mandatario explicó que los equipos de rescate, médicos y otros cuerpos de emergencia colombianos ya se encuentran desplegados y que, por el momento, no requieren el envío de personal.

Nayib Bukele confirmó el envío de dos aviones con ayuda humanitaria

El primer avión partirá este martes por la noche, mientras que el segundo lo hará durante el miércoles, precisó el presidente salvadoreño.

Bukele también señaló que El Salvador seguirá atento a la evolución de la emergencia y manifestó su disposición a brindar otro tipo de asistencia si las autoridades colombianas la solicitan.

Bukele expresó su solidaridad con el pueblo colombiano luego del devastador terremoto que azotó al país este lunes.

“Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano”, afirmó Bukele, quien cerró el mensaje con un pedido de protección para Colombia.

Dramática búsqueda de sobrevivientes: en Cali rescataron a 86 personas entre los escombros

Socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor terremoto en Colombia en este siglo, que dejó al menos 224 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificios colapsados.

Las principales ciudades del oeste de Colombia (Cali, Pereira, Manizales y Quibdó) muestran escenas de destrucción luego de la embestida del sismo de magnitud 7,4 ocurrido hace poco más de 24 horas.

Rescataron a 86 personas en Cali tras el terremoto en Colombia

En Cali, la tercera ciudad de Colombia, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda mientras los rescatistas atendían sin descanso los barrios más afectados. La ciudad registra 95 fallecidos, según el balance de las autoridades.

Los socorristas armaron cadenas humanas para sacar los escombros del edificio, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritan «silencio» para ver si escuchan señales de vida de los atrapados.

En esta ciudad hay reportes de al menos 239 personas atrapadas entre los escombros.

Eder señaló que en las últimas 24 horas fueron rescatadas 86 personas entre los escombros. «Salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad», señaló en su cuenta en X.

86 personas han sido rescatadas en Cali tras el terremoto registrado ayer que afectó varias ciudades en Colombia. Salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad.



Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y ayudarnos entre todos. Desde el Puesto de Mando Unificado seguimos… pic.twitter.com/U53E2W2ljY — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Ubicada en el turístico Eje Cafetero, Pereira suma al menos 72 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Quedó casi totalmente sin electricidad. «Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería», dijo Juana Marín, de 25 años, que buscaba sobrevivientes en un predio frente a la plaza principal.

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región pobre a la cual resulta difícil acceder debido al daño en las carreteras, indicó la Cruz Roja Internacional este martes.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló que hay al menos 14 personas fallecidas, la mayoría de ellas en Quibdó. Además, continúa la búsqueda de otras cuatro desaparecidas.

Ayuda internacional para los rescates luego del terremoto en Colombia

Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate. Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también han ofrecido ayuda.

El sismo evoca la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto, declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

El papa León XIV se declaró profundamente «apenado» por la catástrofe y dijo rezar por las víctimas, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.



Con información de AFP, AP y El Universal







