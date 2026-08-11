Las fotomultas subieron en Neuquén: cruzar en rojo cuesta más de $2,7 millones y estos son todos los valores de agosto 2026
La Municipalidad de Neuquén actualizó el cuadro de tarifas de las infracciones de tránsito que se realizan a través de las fotomultas en la ciudad capital. Mirá el detalle de los nuevos valores que rigen a partir de este mes de agosto 2026.
La Municipalidad de Neuquén actualizó en su sitio web los valores de las infracciones de tránsito que se realizan a través de las fotomultas en la ciudad capital. Con el nuevo incremento, cruzar en rojo puede costar hasta más 2,7 millones de pesos.
El nuevo esquema empezó a regir desde el 7 de agosto de 2026. Es necesario recordar que los precios cambian, generalmente, cada vez que aumenta el precio de la nafta súper en las estaciones de servicio.
Fotomultas en Neuquén: nuevos valores y las infracciones más caras
El sistema de fotomultas en Neuquén capta a los usuarios y les realiza una infracción en las siguientes ocasiones: cruzar en rojo, girar a la izquierda en lugares prohibidos, estacionar en doble fila, utilizar el celular mientras manejan, invadir la senda peatonal y circular sin el cinturón de seguridad.
Según lo explicado por el Ejecutivo, las faltas se calculan sobre Unidades Fijas (UF) y cada una tiene el valor de un litro de nafta súper. Las infracciones tienen un mínimo y un máximo de UF, es decir que para el mismo hecho, dependiendo la gravedad o repetición, la sanción puede crecer hasta 10 veces.
De acuerdo a la última actualización, la infracción más cara es la de cruzar sin respetar el semáforo en rojo que tiene un mínimo de $362.800 y un máximo de $2.721.000.
El cuadro tarifario quedó de la siguiente manera con los valores actualizados al 7 de agosto de 2026:
|Infracción
|Mínimo (UF y $)
|Máximo (UF y $)
|Pago Voluntario ($)
|Semáforo en Rojo
|200 UF mín. ($362.800)
|1500 UF máx. ($2.721.000)
|$181.400
|Invasión Senda Peatonal
|100 UF mín. ($181.400)
|200 UF mín. ($362.800)
|$90.700
|Giro Indebido
|100 UF mín. ($181.400)
|300 UF máx. ($544.200)
|$90.700
|Circular sin Cinturón de Seguridad
|50 UF mín. ($90.700)
|500 UF máx. ($907.000)
|$45.350
|Utilizar el Celular mientras se Maneja
|100 UF mín. ($181.400)
|500 UF máx. ($907.000)
|$90.700
|Estacionar en Doble Fila
|50 UF mín. ($90.700)
|500 UF máx. ($907.000)
|$45.350
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