Las fotomultas subieron en Neuquén: cruzar en rojo cuesta más de $2,7 millones y estos son todos los valores de agosto 2026

La Municipalidad de Neuquén actualizó en su sitio web los valores de las infracciones de tránsito que se realizan a través de las fotomultas en la ciudad capital. Con el nuevo incremento, cruzar en rojo puede costar hasta más 2,7 millones de pesos.

El nuevo esquema empezó a regir desde el 7 de agosto de 2026. Es necesario recordar que los precios cambian, generalmente, cada vez que aumenta el precio de la nafta súper en las estaciones de servicio.

Fotomultas en Neuquén: nuevos valores y las infracciones más caras

El sistema de fotomultas en Neuquén capta a los usuarios y les realiza una infracción en las siguientes ocasiones: cruzar en rojo, girar a la izquierda en lugares prohibidos, estacionar en doble fila, utilizar el celular mientras manejan, invadir la senda peatonal y circular sin el cinturón de seguridad.

Según lo explicado por el Ejecutivo, las faltas se calculan sobre Unidades Fijas (UF) y cada una tiene el valor de un litro de nafta súper. Las infracciones tienen un mínimo y un máximo de UF, es decir que para el mismo hecho, dependiendo la gravedad o repetición, la sanción puede crecer hasta 10 veces.

De acuerdo a la última actualización, la infracción más cara es la de cruzar sin respetar el semáforo en rojo que tiene un mínimo de $362.800 y un máximo de $2.721.000.

El cuadro tarifario quedó de la siguiente manera con los valores actualizados al 7 de agosto de 2026: