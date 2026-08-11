Entraderas en el Alto Valle: reformularon los cargos contra 11 imputados por asociación ilícita

La audiencia se desarrolló en Roca y estuvo a cargo del juez de Garantías Gustavo Quelín.

El Ministerio Público Fiscal reformuló este martes en Roca los cargos contra 11 personas acusadas de integrar una asociación ilícita que habría operado en distintas ciudades del Alto Valle. Entre los imputados hay un adolescente de 16 años y una persona que ya aceptó su responsabilidad y cumple una condena.

La nueva acusación se presentó luego de los resultados de distintas pericias, entre ellas las realizadas sobre teléfonos celulares por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), dependiente de la Procuración General. Según explicó la Fiscalía, esos análisis permitieron ubicar a los sospechosos en lugares vinculados con los hechos investigados.

Las fiscales Belén Calarco y Verónica Villarruel solicitaron al juez de Garantías Gustavo Quelín que tuviera por reformulados los cargos contra todos los acusados como integrantes de la asociación.

Qué sostiene la fiscalía

La acusación ubica el funcionamiento de la organización entre el 1 de octubre de 2024 y el 22 de diciembre de 2025, en un lugar no determinado con exactitud pero ubicado en Roca. Según la hipótesis fiscal, los integrantes acordaron formar parte de una estructura destinada a cometer delitos contra la seguridad, el orden público y la propiedad.

La organización habría actuado en Villa Regina, Allen, General Roca, Cipolletti y Neuquén capital, con una distribución de tareas y una estructura caracterizada por la estabilidad y permanencia en el tiempo. La fiscalía detalló además las funciones que habría cumplido cada integrante y sumó dos hechos ocurridos en Cipolletti.

El juez Quelín explicó que la asociación ilícita constituye un delito autónomo y que sus integrantes no necesariamente deben participar directamente de cada robo. «Se pueden hacer actos preparatorios para que se concreten los hechos, formando así parte de la asociación», señaló al abordar la situación del menor, cuya inclusión había sido cuestionada por las defensas.

Prisión preventiva y nuevas medidas

El juez también prorrogó las medidas cautelares y el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 10 de diciembre, luego de que existiera acuerdo entre la Fiscalía y las defensas.

Cinco imputados continuarán con prisión preventiva y otros dos permanecerán bajo medidas cautelares con tobillera electrónica. Dos personas están detenidas por otra causa y los dos restantes cumplen medidas destinadas a garantizar los fines del proceso.

Además, pese a la oposición de algunos defensores, Quelín autorizó la realización de ruedas de reconocimiento.

Así, diez personas mayores de edad y un adolescente de 16 años continúan vinculados a la investigación con cargos formulados.