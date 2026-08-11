Un hombre de Neuquén irá a juicio por ingresar a la casa de una vecina y abusarla sexualmente

Un hombre identificado por sus iniciales M.G.S. será juzgado por un tribunal colegiado en la ciudad de Neuquén, acusado de abusar sexualmente de su vecina tras ingresar sin autorización a su vivienda. La decisión fue dispuesta por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien avaló el pedido formulado por la asistente letrada de la fiscalía, Analía García, durante la audiencia de control de acusación.

Los hechos imputados por el Ministerio Público Fiscal ocurrieron en julio de 2025 dentro de un complejo de departamentos de la capital neuquina. Según la teoría del caso, el acusado irrumpió en el domicilio de la víctima luego de haber compartido una reunión previa con ella y cometió las agresiones físicas y sexuales.

De qué se lo acusa a M.G.S. y las pruebas de la Fiscalía

La representante de la fiscalía atribuyó al imputado los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), todos en concurso real.

De acuerdo con el relato del hecho, la secuencia de abusos se vio interrumpida por un ruido proveniente del exterior, momento en que el agresor se retiró amenazando con regresar. Ante esto, la víctima se encerró a oscuras en su departamento. Cuando el imputado volvió y no obtuvo respuesta, optó por alejarse del lugar.

Para sostener la acusación durante el debate oral, la funcionaria judicial presentó un amplio abanico probatorio que incluye el testimonio directo de la víctima, las declaraciones de familiares y testigos de la causa, los informes y testimonios de un médico y una psicóloga.

A eso se le sumó diversa prueba documental incorporada al expediente.

Por qué intervendrá un tribunal colegiado en el debate

Debido a la escala penal de los delitos atribuidos —cuya expectativa de pena es superior a los 3 años e inferior a los 15 años de prisión—, la fiscalía solicitó formalmente la conformación de un tribunal colegiado compuesto por tres jueces para juzgar al imputado.

El juez Lucas Yancarelli dio por aprobada la acusación, dispuso la apertura de la etapa de juicio oral y remitió la causa para que la Oficina Judicial fije la fecha de las audiencias del debate.