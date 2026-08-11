Un guanaco quedó atrapado en un alambrado de una ruta de la Patagonia y gendarmes lo liberaron

Un guanaco atrapado en un alambrado fue rescatado por efectivos de Gendarmería Nacional durante un patrullaje en una zona rural de Chubut este lunes. El animal tenía una de sus patas enredada en un cable de metal y no podía escapar.

El procedimiento ocurrió ayer por la tarde, cuando integrantes del Grupo Gobernador Costa, dependiente del Escuadrón 37 “José de San Martín”, recorrían la Ruta Provincial 63. Según informó Gendarmería Nacional, los efectivos detectaron al ejemplar a la altura del kilómetro 28.

El rescate del guanaco atrapado en la Ruta 63 de Chubut

Al acercarse, los funcionarios observaron que el miembro posterior derecho del guanaco había quedado enganchado entre los cables del alambrado. La situación le impedía liberarse por sus propios medios y lo mantenía atrapado en el lugar.

Los gendarmes intervinieron para desenredar el alambrado y liberar al animal. El procedimiento se realizó con cuidado y el ejemplar no sufrió lesiones durante el rescate.

Foto: gentileza.

Una vez que lograron liberar al guanaco, los efectivos comprobaron que podía desplazarse con normalidad. El animal se alejó del lugar por sus propios medios y regresó hacia su hábitat natural.

El ejemplar pertenece a la especie Lama guanicoe, un camélido característico de la Patagonia que puede alcanzar entre 1,80 y 1,90 metros de altura y habita distintas zonas de la región. La pequeña pero importante intervención de los efectivos quedó registrada en video.