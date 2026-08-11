Más de 212 kilos de marihuana eran enviados en encomiendas: una parte tenía como destino Neuquén

Más de 212 kilos de marihuana fueron secuestrados durante una serie de procedimientos realizados en Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires, Santa Cruz y Neuquén. Parte de la droga era enviada mediante encomiendas y una de las cargas tenía como destino final la capital de Neuquén.

En total, los procedimientos permitieron incautar 212 kilos y 643 gramos de cannabis sativa y detener a distintas personas vinculadas con los envíos. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Concordia y estuvieron a cargo de unidades de investigaciones de Gendarmería Nacional.

Casi 20 kilos iban hacia Neuquén

Uno de los procedimientos permitió detectar dos encomiendas despachadas desde la localidad misionera de Wanda con destino final a Neuquén capital. En su interior había 19 kilos y 350 gramos de marihuana.

La droga fue detectada durante las tareas de investigación y los uniformados concretaron un procedimiento que terminó con la detención de un hombre señalado como destinatario. Además, secuestraron un teléfono celular que quedó vinculado a la causa.

Más envíos detectados

El mayor cargamento, de 160 kilos y 758 gramos, fue hallado dentro de ocho piezas postales enviadas bajo una misma guía desde Puerto Piray, Misiones, hacia Perito Moreno, Santa Cruz. La investigación permitió establecer que los sospechosos habían cambiado de sucursal y de provincia para despachar la droga. El cargamento fue detectado en Loma Hermosa, Buenos Aires.

En ese procedimiento fueron detenidas dos personas y se secuestraron un vehículo y un teléfono celular.

Otros 32 kilos y 535 gramos fueron detectados luego de que el perro detector Loki marcara dos bultos. Los investigadores realizaron allanamientos en Puerto Piray y en una sucursal de Pico Truncado, Santa Cruz. Allí detuvieron a dos personas y dejaron a otra supeditada a la causa, con prohibición de salir del país. También secuestraron un vehículo y un celular.

Los procedimientos contaron con la intervención de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Concordia, Neuquén, Eldorado, Pico Truncado y Campo de Mayo.