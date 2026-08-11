Tres rescates en las rutas de Neuquén por la nieve: un conductor estuvo 12 horas varado

Las condiciones climáticas en las rutas del norte neuquino complican el tránsito durante las últimas horas y derivan en rescates de vehículos que quedan varados por la nieve. Uno de los casos recientes sucedió sobre la Ruta Rogelio Figueroa, entre Andacollo y Huinganco, donde un vehículo y sus ocupantes quedaron varias horas sin poder salir de la zona del arroyo Huaraco.

También otros operativos se realizaron en los alrededores de Buta Ranquil, donde conductores perdieron la traza del camino por la falta de visibilidad y las dificultades de maniobra en medio de la incesante nevada.

Rescate en Huinganco: sacaron un vehículo atrapado en medio de la nieve

En el caso de Huinganco, el pedido de auxilio llegó cerca de las 20 del lunes. La alerta indicaba que un vehículo había quedado detenido en la ruta que conecta Andacollo con Huinganco y que sus ocupantes llevaban varias horas sin poder continuar.

Desde el cuartel informaron que el operativo estuvo encabezado por el jefe del Cuerpo Activo, Fabián Escobar, junto al segundo jefe, Araciel Quintana, el cabo primero Cristian Pérez y el bombero Víctor Soto. Al llegar, trabajaron junto a personal de Vialidad para alcanzar el lugar donde estaba el vehículo.

Rescate en la Ruta Rogelio Figueroa. Foto: gentileza.

Por las condiciones del terreno, los rescatistas tuvieron que despejar manualmente parte del sector con palas. Después utilizaron un vehículo 4×4 para retirar la camioneta y ponerlo nuevamente en condiciones de continuar.

Desde la institución remarcaron que la Ruta Rogelio Figueroa está clausurada y solicitaron a los automovilistas evitar circular por ese tramo.

Ruta 6 y Ruta 9: otros dos rescates durante el temporal de nieve en Neuquén

En Buta Ranquil, los bomberos también tuvieron que intervenir por otro vehículo que quedó atrapado sobre la Ruta 6, en cercanías del sector Auquinco. El aviso fue recibido a las 9 y el personal llegó al lugar alrededor de las 11.45.

Rescate en la Ruta 6. Foto: Gentileza.

Según la información difundida por los bomberos, el conductor perdió visibilidad del camino debido a las condiciones climáticas. El vehículo se desvió de la traza y terminó enterrado, por lo que no pudo continuar por sus propios medios.

El dato sobresaliente es que el conductor estuvo varado desde la noche del domingo hasta la mañana siguiente, alrededor de doce horas. Finalmente, los bomberos pudieron asistirlo y retirar el vehículo del lugar.

Rescate en la Ruta 9. Foto: gentileza.

Horas más tarde, alrededor de las 22 del lunes, los Bomberos de Buta Ranquil recibieron otro aviso, esta vez por un vehículo que circulaba por la Ruta Provincial 9. El conductor perdió el control y terminó desviándose hacia la banquina. El personal pudo asistirlo para continuar su marcha.