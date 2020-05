“Frente a la pandemia, la prioridad es que la gente no se muera”

Los efectos de la cuarentena preventiva y obligatoria para evitar el avance del coronavirus, no dejan de golpear la estructura productiva. La situación es especialmente delicada en las provincias, donde las economías regionales se han visto severamente dañadas. Neuquén no es la excepción. Para conocer la situación en la zona, PULSO dialogó con el Ministro de Producción de la Provincia del Neuquén, Facundo López Raggi, quien hizo un raconto de los sectores más afectados, y valoró como positiva la estrategia que se ha elegido para detener la pandemia en el país y la región.

PREGUNTA: ¿Cuál es su impresión de la coyuntura a dos meses de haberse iniciado la cuarentena?

RESPUESTA: Sabemos que es un momento complejo a nivel mundial, que ha impactado muy fuerte en la demanda, lo cual tiene implicancias diferentes en los distintos sectores. En Neuquén, que claramente es una provincia petrolera, a todo esto se le suma primero el decreto post PASO de 2019, que congeló tarifas y que golpeó muy duro las finanzas del gobierno provincial. Y segundo, el hecho de que a raíz del Covid 19, las potencias petroleras no hayan acordado en la estrategia, Rusia, la OPEP, y Arabia Saudita en particular, lo que generó una caída del 40% en el precio del barril en el mes de marzo, algo inédito en la historia. La realidad de la provincia es compleja.

P: ¿Cómo evalúa las medidas del actual gobierno para el sector hidrocarburos?

R: La situación es difícil para el gobierno nacional, entendiendo que la prioridad número uno hoy es lograr éxito en la re negociación de la deuda. En ese marco, se puede avanzar en temáticas sectoriales específicas. Vaca Muerta es una alternativa económica muy importante para el país, y desde luego para las provincias. La medida del barril criollo en este sentido es una medida importante, sobre todo porque también impacta en las regalías que recibe la provincia, lo que ayuda a reponer al menos parcialmente la situación. Pero considerando las características que debe tener cualquier inversión en términos de seguridad jurídica, lo mejor que nos podría pasar, es tener un marco normativo específico nacional, que no se pueda modificar por decreto, y que permita dar previsibilidad y reducir la incertidumbre. No podemos evitar los efectos del Covid 19, pero en lo que dependa de nosotros, si podemos dar mayor certidumbre, para que las inversiones asumiendo los riesgos empresarios, lleguen.

Todos somos conscientes de que lo único que conocemos para evitar que avance el virus, es el aislamiento preventivo. Se va a avanzar en abrir la economía, pero si no se respetan los protocolos, hay que retrotraer la decisión.

P: ¿Cuáles son los sectores más golpeados en Neuquén?

R: Desde el momento cero, hubo sectores exceptuados que medianamente pudieron sostener la actividad. Por ejemplo el mercado concentrador y la distribución de alimentos, o la cadena de valor bobina. Pero al mismo tiempo hubo otras actividades que directamente se vieron imposibilitados de continuar trabajando. El sector turístico provincial, en una decisión estratégica y solidaria con el resto de las actividades, paralizó toda su actividad incluso antes de que se decretara la cuarentena. El impacto ha sido durísimo. La facturación es tendiente a cero. El comercio y la gastronomía, son dos sectores que también han sido muy golpeados. También todos los servicios que requieren atención personal, como gimnasios o peluquerías.

P: ¿Deberemos aprender a convivir con una nueva realidad?

R: Yo creo que sí. A nadie le gusta que lo pare la policía, hace la cola, tener que completar declaraciones para poder trabajar. Pero todos ya somos conscientes de que al no tener una vacuna, lo único que conocemos para evitar que avance el virus, es el aislamiento preventivo. Y en este sentido hay que decir que si bien se va a ir avanzando en decisiones para ir abriendo la economía, se va a monitorear de cerca, y si sucede algo como acaba de pasar por ejemplo en Córdoba, hay que retrotraer la decisión. Por suerte tenemos la película adelantada de lo que va sucediendo en otros países.

P: ¿Qué opina de la discusión acerca de dar prioridad a la salud ó a la economía?

R: Creo que la estrategia argentina ha sido la adecuada. Es un tema de prioridades. La democracia permite tener y elegir a los dirigentes y conductores, para que tomen decisiones. El impacto de no dar prioridad a la salud, es gente que se muere. Versus el daño sobre la actividad económica, yo creo que lo primordial es que la gente viva. Por lo tanto creo que la decisión es correcta. Luego, cuando los resultados sanitarios comienzan a ser favorables, es sencillo con el diario del lunes pedir que se abra la actividad económica. El decisor debe tomar determinaciones que afectan a millones de personas. Pero si los actores involucrados no hacen lo que tienen que hacer, y no cumplen con los protocolos establecidos, no estamos en condiciones de avanzar.

PERFIL: Facundo López Rággi

Facundo López Raggi es Licenciado en Administración y Contador Público Nacional (Universidad de la Plata. Es especialista en “Gestión de empresas pyme” (UBA) y en “Ingeniería de la Innovación” (Universidad de Bologna).

Durante diez años se desempeñó como gerente general del Centro PyME-Adeneu, la Agencia de Desarrollo Económico de la provincia del Neuquén.

En diciembre de 2019 fue designado como Ministro de Producción de la provincia del Neuquén.