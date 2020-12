Fundación Cultural Patagonia se reencuentra con el público

Después de un año signado por la pandemia y lo virtual Fundación Cultural Patagonia (FCP) cree que ya es hora de “Reencontrarnos” en un Festival de Artes Escénicas que reúne a la gran mayoría de sus elencos en una propuesta al aire libre.

El festival que respeta todos los protocolos requeridos por la provincia de Río Negro y el Municipio de Roca comenzó ayer y continúa hoy y mañana con música, teatro y danza.

Con esta propuesta FCP cierra un año complejo para la actividad artística en el que la institución cultural impulsó una profusa gestión de producciones virtuales con numerosos ciclos en sus redes sociales, y a través de convenios con el diario Río Negro y Canal 10.

Los espectáculos se realizan en el patio del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085), en Roca. El predio tiene una dimensión de 2.800 metros cuadrados. Se admitirá un máximo de 100 concurrentes.

Hoy la propuesta es “Solo Danza”, a las 22, con el Ballet Español y Folclórico de FCP. El público podrá disfrutar de los diferentes estilos de la danza folclórica argentina y la danza española en una noche especial para los amantes del ballet en general.

El Ballet Español y Folclórico Fundación Cultural Patagonia “Solo danza”.

El Ballet Español y Folclórico, dirigido por Marcos Fuentes, está formado por Sofía Gelashvili, Verónica Ose, Estrella Goncalves Coria, Natalí Fernández, Marcelo Licciardi, Cristian Mauna, Maximiliano Leiva y Marcos Fuentes. Los actores Tato Cayón y Lilén Quintín brindarán sus intervenciones.

El Grupo de Rock y el Grupo de Jazz de FCP serán los grandes protagonistas del cierre de año de Fundación Cultural Patagonia mañana, desde las 22, pero las agrupaciones no estarán solas en el escenario. Los actores Tato Cayón y Lilén Quintín compartirán sus intervenciones en una noche con los grandes clásicos del jazz y el rock nacional e internacional, con temas de The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Creedence Clearwater Revival, Joe Zawinul, John Scofield, Herbie Hancock, etc.

El Grupo de Jazz de FCP está integrado por Luis Cide, guitarra y dirección; Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo; Alan Tetchiev, saxo y clarinete; Guillermo Lancelotti, trompeta y flugelhorn; y Leonardo Álvarez, batería. El Grupo de Rock de FCP está formado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Ángel Pino, bajo y voz; y Cristian Vallejos, batería y voz. El cantante Pablo Aristimuño será parte de esta jornada.