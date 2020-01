Gaido no dejará que se afiance la toma del barrio Confluencia de Neuquén

El intendente Mariano Gaido aseguró que no convalidará la ocupación de los terrenos en el barrio Confluencia, ocurrida en octubre del año pasado. Se mostró confiado en la erradicación de la toma en Obrero Argentino al fondo mediante el diálogo con las 130 familias que aspiran a la regularización del espacio.



Así se lo indicó a Río Negro el viernes pasado, en una rueda de prensa en la que el secretario de Gobierno, Juan Hurtado, aclaró que la comuna se encuentra en una mediación penal propiciada por el fiscal general José Gerez para resolver la reubicación o desestimiento por parte de los ocupantes, la postura que propicia el municipio bajo el timón del MPN.



Pese a que Cambiemos responsabilizó a Gaido de alentar a los ocupantes a asentarse en el lugar en tiempos de campaña electoral, el intendente fue enérgico al indicar que no permitirá que las familias continúen allí, ni accederá a que se forme un barrio mediante la compra de terrenos, como lo solicitaron en más de una oportunidad los ocupantes.



Los integrantes de la toma fueron desalojados violentamente por la policía en dos oportunidades al final de la gestión del intendente Horacio Quiroga (que insistió hasta diciembre pasado solicitando el desalojo) y regresaron al lugar pese a las graves heridas que sufrieron varios de los integrantes.



Población 130 familias ocupan los terrenos de propiedad municipal, ubicados en calle Obrero Argentino del barrio Confluencia.

“No vamos a convalidar la toma, vamos a estar presentes llevando adelante en el ámbito de la mediación y del diálogo las herramientas que se generen”, dijo Gaido.



Agregó que desde la comuna ofrecieron acompañamiento temporal a algunos de sus integrantes con alquileres, o hubo una asistencia alimentaria inmediata en los casos más urgentes. “Planteamos que tengan prioridad a la hora del otorgamiento de terrenos o loteos con servicios cuando salga lo del Instituto de la Vivienda que estamos proponiendo en el Deliberante, pero de ninguna manera vamos a convalidar la toma de un bien por la fuerza”.



Consultado por el interés de los ocupantes en comprar los terrenos ocupados, Gaido insistió en que “no va a ser la solución hacer un barrio, no tenemos proyectado un barrio ahí y no lo haremos donde han tomado terrenos por la fuerza”, insistió.



Por su parte, el secretario de Gobierno detalló que la comuna se encuentra en etapa de mediación penal propuesta por la fiscalía general, una gestión a cargo del secretario de Desarrollo Humano y Turismo, Diego Cayol.



“No hay aún una definición de cómo se va a resolver, lo estamos analizando. Pero la definición es no convalidar una toma ni un asentamiento”, finalizó Hurtado.

Una de cal, una de arena

Negativo. El municipio no permitirá que las familias continúen en el lugar ni que se forme un barrio mediante la compra de los terrenos.

Positivo. Una de las promesas del intendente Gaido fue la creación de un organismo municipal para la construcción de viviendas sociales.