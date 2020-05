Gaido quiere abrir la atención al público en Neuquén capital

El intendente Mariano Gaido presentó este fin de semana una propuesta al gobernador Omar Gutiérrez para flexibilizar la modalidad de venta para los locales que están autorizados para abrir.

E incluyó en el pedido la apertura de rubros como el de las peluquerías y el de servicios de reparación electrónica y de equipamientos informáticos, que hasta ahora no están habilitados.

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, explicó que en el caso de las peluquerías, el pedido de apertura se hizo con un protocolo específico para el rubro, con atención de una sola persona en el local; desinfeccíón antes y después del ingreso de la persona y el uso de los barbijos, guantes, desinfectantes, entre otros cuidados.

Para el servicio técnico, Cagol indicó que la modalidad implicaría que la persona pueda llevar el celular o el equipo defectuoso al local y luego retirarlo. Incluye en algunos casos, por ejemplo, la colocación de pilas en elementos específicos como los audífonos.

"Se trata de implementar metodologías de trabajo: en algunos lugares como librerías, tiendas y otros rubros que ya están habilitados, el servicio de delivery no tuvo buen resultado", especificó Cagol.

Indicó que en estos casos, se permitirá que el cliente pueda ir a retirar al comercio el producto que encargó vía telefónica o por medios electrónicos.

Ejemplificó que las casas de repuestos "en muchos casos requieren del producto defectuoso para poder vender lo que necesita el cliente, no se puede encargar sólo por modelo y descripción", razón por la cual se busca flexibilizar hacia un protocolo de atención al público con distanciamiento, tapabocas y personas afuera del local si el lugar es pequeño.

En una encuesta que difundió ACIPAN el fin de semana, entre los encuestados el 60%de los comerciantes no había implementado el sistema de ventas on line; y del 40% restante no le dio buen resultado la implementación que hizo de alternativas no presencial para la comercialización.