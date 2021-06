Gaido amplió los horarios de circulación en Neuquén capital

El gobierno provincial, a través de una resolución, estableció que el horario de circulación para toda la provincia, durante esta semana, sería de 6 a 18. Sin embargo, varios municipios dictaron sus propias normas contradiciendo a la resolución provincial. Ahora, a ellos se sumó la capital neuquina que extendió dos horas el horario permitido.

Plottier fue la ciudad más laxa en las restricciones. Es que no solo amplió el horarion de circulación sino que también permite a los bares y restaurantes mantener la atención presencial hasta la madrugada.

Sin embargo, no fue la única que no acató las restricciones anunciadas por el gobierno de Omar Gutiérrez. Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Cutral Co y Plaza Huincul también extendieron la circulación hasta las 20. Pero hoy se sumó a ellos Neuquén Capital, un municipio que hasta ahora nunca había ido en contra de las normas provinciales.

Por decreto, el intendente capitalino, Mariano Gaido, estableció que el horario de circulación para la próxima semana será de 6 a 20. Y ese mismo será el horario habilitado para los comercios, incluidos los bares y restaurantes, aunque los servicios de entrega a domicilio y retiro en puertas para los gastronómicos podrán realizarse hasta las 23.

El resto de las resticciones provinciales impuestas se mantienen: están prohibidas las reuniones sociales, las actividades culturales, sociales y religiosas, así como la competencia y práctica deportiva grupal, salvo para deportista de mediana y alta competencia que participen en certámenes internacionales.