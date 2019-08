Galaverna apela a una doble estrategia para pelear por su candidatura

La exdefensora del Pueblo, Andrea Galaverna, dará batalla en un frente judicial y otro administrativo para mantener su candidatura a la intendencia de Bariloche tras el revés del Tribunal Electoral que la dejó afuera de la competencia.

Galaverna junto al presidente del Frente Grande, Julio Acavallo (candidato a primer concejal), y con el respaldo de militantes, anunció hoy que apelarán ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) el fallo del Tribunal Electoral que bajó la lista de las elecciones del 1 de septiembre ante una impugnación del Frente de Todos.

Mientras se dirime esa cuestión en el ámbito judicial, impulsará un planteo a la Junta Electoral Municipal para que -si no se autoriza la lista del Frente Grande- sea inscripta por el partido vecinalista Incluyendo Bariloche.

Incluyendo Bariloche intentó conformar una alianza con el Frente Grande llamada Unidos por Bariloche que finalmente no fue autorizada a participar, pero en ese momento se hizo una reserva mediante la cual ahora buscan presentarse con el sello vecinalista, según explicó la dirigente.

“Incluyendo Bariloche es un partido habilitado por la Justicia Electoral”, insistió Galaverna quien remarcó que recibió muestras de apoyo y solidaridad de todos los candidatos opositores excepto de Daniel Natapof que la impugnó.

“No vamos a bajar los brazos, no es una ilegalidad lo que hemos hecho” dijo Galaverna rodeada de militantes que portaban carteles con la consigna “Yo apoyo a la Democracia. ¡Respeto ya por la autonomía municipal! No a la proscripción, quiero elegir libremente”. También acompañó el candidato a intendente de Todos por Bariloche, Exequiel Ojeda.

Durante el fin de semana varios candidatos a intendentes manifestaron su respaldo a Galaverna en respaldo a la "participación", entre ellos, el intendente Gustavo Gennuso.

Galaverna puso énfasis en el “derecho a la participación no solo de nuestra lista sino también del electorado” y remarcó que el fallo de la Justicia Electoral es “un ataque directo a la participación ciudadana”.

También dijo que con esta medida se atenta contra la “autonomía municipal” y consideró que “no pueden venir de afuera a bajar algo que ya está oficializado” como el caso de la lista del Frente Grande que fue autorizada por la Junta Electoral Municipal donde no se recibieron objeciones a su presentación.

Consultada por la motivación de Natapof y el Frente de Todos de impugnar la lista, Galaverna dijo que “responde a esta lógica de judicialización de la política para cercenar derechos” y aseguró que “eligen tribunales amigables” para realizar los planteos.

Acavallo explicó que la integración del Frente Grande a la alianza Frente de Todos se realizó a nivel provincial y para constituirlo a nivel local se debía convocar al comité ejecutivo algo que no ocurrió por lo que a su entender, la alianza no tendría validez en la órbita municipal. Agregó que el Partido Justicialista “se autoarrogó” el sello de la alianza Frente de Todos.