Gallardo prefiere no pensar en el Superclásico: «No podemos distraernos»

La ajustada victoria sobre Atlético Tucumán por 2-1 en La Plata le dio la clasificación a River a los octavos de final de la Copa Argentina donde se medirá con Boca. A pesar de la ansiedad que puede generar la confirmación de una nueva edición del Superclásico, Marcelo Gallardo aclaró que como todavía no hay fecha definida para ese duelo no quiere que su equipo se distraiga.

“Es lindo enfrentar a un rival que genera expectativa y una adrenalina especial. Pero por ahora no se puede disfrutar mucho más, porque no sabemos cuándo se jugará y no podemos distraernos. Veremos como se organiza la copa y cuando llegue el momento habrá que disfrutarlo”, indicó el Muñeco luego de la victoria sobre el Decano.

Con respecto al partido ante los tucumanos, Gallardo elogió a su equipo resaltando que: "respetamos la idea más allá de lo que proponga el rival. Pudimos generar juego en una cancha que no estaba en las mejores condiciones”, describió.

Gallardo, de 45 años, ponderó también el nivel exhibido por el Decano tucumano y admitió que hubo complicaciones porque los conducidos por el DT Omar De Felippe jugaron directo. “Es algo que debemos solucionar ante esta clase de rivales”, sostuvo el DT.

El entrenador consideró que su equipo debió “liquidar el pleito” en el primer tiempo, cuando “generamos bastantes situaciones de gol”.

En relación al rendimiento de Federico Girotti, autor de los dos goles de la victoria, el técnico dijo: “(Federico) Girotti tiene condiciones. Es cierto que tiene características diferentes al resto de nuestros delanteros, pero se va adaptando y estos minutos le sirven mucho”.

En el mismo sentido declaró Franco Armani, quien ayer llevó la cinta de capitán. "Todavía falta para el clásico. Es importante para nosotros porque sabemos lo que se vive, pero en este momento tenemos que pensar en la Copa de la Liga. El domingo tenemos un partido complicado y debemos seguir sumando para ir asegurando la clasificación", aseguró el arquero.

Jonatan Maidana, en tanto, reconoció que les costó el partido. "Sufrimos sobre todo en el segundo tiempo. Pero lo supimos aguantar. Atlético (Tucumán) fue un rival duro todo el partido”, sostuvo el zaguero central.

Maidana reconoció la importancia que tiene enfrentar al clásico rival en la próxima instancia de octavos de final, aunque le puso paños fríos a un eventual clima de ansiedad que los medios periodísticos pretenderán instalar desde esta misma noche.

“En su momento, llegado el caso, nos pondremos a pensar en el clásico con Boca. Siempre es lindo jugarlo, pienso que somos unos privilegiados en poder hacerlo. Pero sé también que todavía falta mucho”, expresó el defensor, en relación a un cruce que aún no tiene fecha definida.