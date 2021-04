Gallardo tras empatar con Arsenal: ''me dejan tranquilo las formas''

Luego de un nuevo empate de River en la Copa de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo valoró el rendimiento de su equipo. Si bien no pudo ganar, el entrenador del Millo consideró importante el estilo que intenta plasmar. Fue tras la igualdad 0 a 0 con Arsenal en Sarandí por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional.

El técnico habló con ESPN tras el encuentro y resaltó: "Claramente no me voy conforme con el resultado del partido, pero sí con el rendimiento y con la búsqueda. Me deja tranquilo que las formas y la idea de juego sean muy claras".

No es la primera vez que a River le ocurre esto, ya que venía de empatar por el mismo resultado ante Racing. En ese caso, también tuvo un jugador más por expulsión del rival en el complemento. "Un gol nos abre los partidos, pero en estos últimos dos partidos no pudimos hacerlo", agregó.

"No me voy preocupado, solamente nos faltó convertir": el análisis de Marcelo Gallardo tras el empate 0-0 de @RiverPlate ante Arsenal por la #CopaDeLaLiga 🏆. pic.twitter.com/NbfyIoxI8p — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 4, 2021

''Sabemos a lo que jugamos. Me volvería loco no jugar a nada. "Dominamos el partido en una cancha incómoda, y nos patearon solamente dos veces de afuera. Buscamos todo el tiempo con nuestra idea, y si hay algo que nos faltó fue el gol. Tuvimos 5 o 6 situaciones claras y no convertimos. Se vio un equipo que sabía lo que quería hacer", declaró Gallardo.

Por ahora, el Millo está en zona de clasificación, pero quedan varios partidos en la fecha y es probable que termine el fin de semana fuera de los puestos de arriba en el grupo 1. "Si este torneo terminara dentro de dos semanas estaría preocupado, pero falta mucho. El que gane dos o tres partidos seguidos se va a clasificar. Está todo muy irregular salvo el andar de Colón. Desde el juego tenemos que concretar lo que generamos, y esa es nuestra búsqueda", finalizó el entrenador.

Uno de los que no anduvo bien y fue reemplazado es Rafael Santos Borré. El máximo goleador del ciclo del técnico viene teniendo partidos muy irregulares pero Gallardo no dudó en bancarlo.

#ESPNF10 📺 | #ESPN



"SALVO QUE LO VEA PERDIDO, VA A SEGUIR JUGANDO"



Marcelo Gallardo habló de Rafa Borré y su situación de cara al futuro con la camiseta de River. pic.twitter.com/cb8OWYyASO — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 4, 2021