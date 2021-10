Gallardo y un nuevo desafío en River debido a muchas ausencias

Marcelo Gallardo encaró una semana complicado en River debido a la gran cantidad de bajas que tendrá el plantel para su próximo partido en la Liga Profesional. Gentileza.

River volvió hoy a las prácticas en el predio de Ezeiza, con una muy buena noticia como fue su liderazgo en el certamen y el desafío de suplir las variadas bajas que tendrá con miras al partido del sábado frente a Banfield, por la fecha 15 de la Liga Profesional.

Después de la gran victoria contra Boca en el Superclásico del pasado domingo, el equipo es por primera vez líder absoluto del certamen porque Talleres fue goleado en su visita a Defensa y Justicia. Aunque todavía falta, ve más cerca que nunca la posibilidad de lograr una liga local, la cuenta pendiente de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

Con miras al juego contra el Taladro, en el Florencio Sola, el Muñeco deberá meter mucha mano en el equipo, entre lesiones y convocados a distintas selecciones perderá a medio equipo, lo que se convertirá en un nuevo desafío para el técnico millonario para un partido que tendrá mucha importancia.

Julián Álvarez, la gran figura de los últimos tiempos y el goleador en el clásico, no estará porque disputará la triple fecha de Eliminatorias con la Selección Argentina, y la misma suerte tendrán Franco Armani, Paulo Díaz (Chile), Robert Rojas (Paraguay) y Nicolás De la Cruz (Uruguay).

Braian Romero seguirá afuera por la lesión muscular que sufrió en el amanecer del partido contra Boca, aunque la buena es que Enzo Pérez continuaría en el equipo pese a la fisura en el dedo meñique del pie derecho y aguardarán a Matías Suárez, complicado con problemas en la rodilla.

Julián Álvarez será una de las bajas que tendrá el equipo de River en el partido del sábado con Bánfield. Gentileza.

El fixture de River hasta el final de la Liga Profesional

Sábado 9/10 - 18.00 | Banfield vs. River

Domingo 17/10 - 20.15 | River vs. San Lorenzo

Jueves 21/10 - 21.15 | Talleres vs. River

Lunes 25/10 - 19.00 | River vs Argentinos

Domingo 31/10 | Estudiantes vs. River

Fin de semana del 7/11 | River vs. Patronato

Fin de semana del 21/11 - Platense vs. River

Semana del 22/11 | River vs. Racing

Fin de semana del 28/11 | Rosario Central vs. River

Fin de semana del 5/12 | River vs. Defensa y Justicia

Fin de semana del 12/12 | Atlético Tucumán vs. River