La UCR ratificó su pertenencia a Juntos y recordó su «vocación de aportar dirigentes» al gobierno provincial

La dirigencia radical se reunió en Guardia Mitre y ratificó su alianza con Juntos. Foto: Gentileza.



La Unión Cívica Radical de Río Negro reunió este fin de semana en Guardia Mitre a su conducción provincial, legisladores, intendentes, concejales y dirigentes para analizar la agenda política y avanzar en la reforma de su Carta Orgánica.

En el comunicado partidario, la dirigencia reafirmó su alianza con el oficialismo provincial y, a su vez, «fortalecer la identidad» partidaria, «consolidar su protagonismo territorial» y «reafirmar su vocación de aportar dirigentes, equipos técnicos y propuestas a la gestión pública».

La conducción de la UCR y los intendentes analizaron el tema durante las reuniones en Dina Huapi y Guardia Mitre

Esta inquietud de participar en el gobierno de Alberto Weretilneck fue una traducción atenuada de un análisis realizado por intendentes radicales, reunidos en Dina Huapi.

En Guardia Mitre, el encuentro fue más amplio, con las autoridades de la UCR, que encabeza el presidente y también legislador Ariel Bernatene; la parlamentaria Lorena Matzen, los jefes locales y referentes radicales.

Autoridades y los intendentes de la UCR que encabezaron el encuentro en Guardia Mitre. Foto: Gentileza.

En las definiciones, hay dos puntos centrales: avanzar en una actualización de las normas internas del partido y ratificar la continuidad de la UCR dentro de la alianza oficialista con Juntos, con vista a las elecciones de 2027.

En el debate interno se insistió con la posibilidad de establecer mecanismos para la prórroga de mandatos en situaciones excepcionales, modernizar la Carta Orgánica, habilitar modalidades de participación y votación virtual en la Convención, como también, revisar los requisitos para integrar listas de autoridades en los comités locales con el objetivo de ampliar la participación de afiliados y dirigentes.

En otra parte, la dirigencia analizó la cuestión provincial y nacional, coincidiendo en «la necesidad de fortalecer la identidad partidaria, consolidar la presencia territorial de la UCR y reafirmar su capacidad para aportar dirigentes, equipos técnicos y propuestas de gestión».

El radicalismo reiteró su alianza con Juntos, valorando la experiencia compartida en esa coalición

En esa línea, el radicalismo reiteró su alianza con Juntos, valorando la experiencia compartida en esa coalición y sostuvieron que «la alianza permitió construir vínculos de confianza, una agenda común y una visión compartida sobre el desarrollo provincial».

Finalmente, el documento radical renovó la voluntad de continuar fortaleciendo su participación dentro del espacio oficialista, aportando la experiencia de gestión de sus intendentes, el trabajo legislativo y la presencia territorial de sus dirigentes.