«El refugio de la oveja» desafía la nieve y el viento en un lejano paraíso de la Patagonia

Cabras, refugio y picos nevados, una hermosa postal de la Patagonia. Fotos: Sergio Araneda Maiz

“El refugio de la oveja”, diseñado por SAA Arquitectura + Territorio, es una obra de 50 m² ubicada en Villa Cerro Castillo, en la Región de Aysen, sur de Chile. Es una gran muestra de un proyecto de bajo impacto, escala acotada y alta precisión, concebida para territorios australes, que reduce su escala para volverse más exacta y cerrada al clima.

La madera predomina en el interior.

Además de su asombrosa estética, destaca por su alta precisión constructiva y su capacidad de mimetizarse y responder de manera eficiente al duro entorno austral.



Razones suficientes para que la obra haya sido elogiada en publicaciones especializadas que destacan su enfoque sostenible y su integración con el territorio: la materialidad y la distribución espacial están pensadas para resistir las condiciones extremas de la zona.

La casa se integra al entorno.



El proyecto destaca además por las soluciones técnicas. Para el revestimiento exterior, utiliza materiales de alta resistencia diseñados para soportar las fuertes lluvias y nevadas de la Patagonia: planchas metálicas de zinc emballetado que se unen mediante un sellado mecánico para que los bordes se plieguen entre sí sin perforaciones expuestas.

Pura calidez interior.



En cuanto a la aislación, incorpora sistemas avanzados de envolvente térmica que permiten regular la temperatura y exposición al viento.

En el interior predominan las terminaciones en madera y se eliminan los pasillos y circulaciones innecesarias, para lograr que cada metro cuadrado participe de la vivienda y concentrar los servicios esenciales en un núcleo compacto para liberar espacio de uso diario en las áreas comunes. ¿Las ventanas? Actúan como marcos fijos que seleccionan visuales estratégicas del paisaje patagónico.

Ficha técnica