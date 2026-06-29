Comenzó la limpieza del predio de La Anónima en Cipolletti tras el incendio y preparan la reapertura de Tres Arroyos

Iniciaron los trabajos de limpieza en el depósito de La Anónima de Cipolletti. Foto: gentileza.

Comenzó una nueva etapa en la recuperación del predio donde funcionaba el centro de distribución de La Anónima en Cipolletti. El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, informó que hoy se pusieron en marcha las tareas de limpieza, saneamiento y tratamiento de residuos, un paso clave para avanzar con la demolición de las estructuras dañadas tras el incendio a inicios de mes y normalizar la circulación en la zona.

Los trabajos son ejecutados por una empresa contratada por La Anónima y especializada en este tipo de intervenciones. El operativo fue definido junto al Comité de Guardia con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la remoción de las estructuras y los materiales afectados por el fuego.

«Esta mañana comenzaron los trabajos de la empresa contratada por La Anónima para llevar adelante la limpieza, el saneamiento y el tratamiento de los residuos del predio donde funcionaba el centro de distribución que fue destruido por el incendio de principios de junio», informó el intendente Rodrigo Buteler en sus redes sociales.

COMENZÓ LA LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA ANÓNIMA

Esta mañana comenzaron los trabajos de la empresa contratada por La Anónima para llevar adelante la limpieza, el saneamiento y el tratamiento de los residuos del predio donde funcionaba el centro de distribución que fue destruido por… pic.twitter.com/9cKdS0YVM8 — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) June 29, 2026

La empresa local “Crisalis” ingresó al predio para iniciar con las labores de limpieza definitiva del sector afectado por el incendio.

Cuándo volverá a habilitarse la calle Tres Arroyos

El inicio del operativo también permitirá avanzar con la reapertura de calle Tres Arroyos, que permanece cerrada desde el incendio debido al riesgo que representaba la estructura del edificio siniestrado.

Según indicó Buteler, si el cronograma previsto se cumple, la circulación podrá restablecerse a mitad de semana, aunque las tareas dentro del predio continuarán. «El inicio de estos trabajos también permitirá que, si el operativo avanza según lo previsto, a mitad de semana pueda rehabilitarse el tránsito sobre calle Tres Arroyos, mientras continúan las tareas de demolición, limpieza y disposición final de los materiales afectados por el fuego», sostuvo.

El saneamiento contempla además el retiro de los residuos, la demolición de los sectores comprometidos y la disposición final de los materiales que quedaron tras el incendio.

Tras el devastador incendio que destruyó el depósito de La Anónima de Cipolletti: el objetivo de esta segunda etapa

Desde el municipio informaron que el Plan de Trabajo avanzará en etapas luego de haber ejecutado la evaluación técnica y el relevamiento inicial, lo que implicó el relevamiento del estado actual del predio, la compilación de la documentación y la elaboración del informe técnico sobre las condiciones edilicias, el estado de la infraestructura y los riesgos existentes.

La empresa Crisalis informó que la segunda etapa del Plan de Trabajo que inició durante la jornada de hoy, será el aseguramiento del predio y demoliciones necesarias. Delimitación, vallado y señalización del perímetro del predio en los sectores expuestos al espacio público. Inicio de las demoliciones prioritarias sobre los sectores que presenten mayor riesgo de derrumbe o exposición hacia espacios públicos y áreas de circulación.

Foto: gentileza.

En una tercera etapa se procederá a realizar la limpieza, clasificación y retiro de residuos: limpieza, clasificación y retiro de residuos delimitando sectores de trabajo, zonas de acopio transitorio y circulaciones internas. Limpieza integral final del predio.

«La intervención que comenzó hoy busca garantizar que la estructura dañada deje de representar un riesgo ante posibles vientos o movimientos durante las tareas con maquinaria pesada», explicó Buteler y agregó: «De esta manera, comienza una nueva etapa para recuperar definitivamente el predio y avanzar con el saneamiento del lugar».

El incendio destruyó por completo el centro de distribución regional de La Anónima y obligó a desplegar un importante operativo durante varios días para controlar las llamas y enfriar la estructura. El humo pudo observarse desde distintos puntos del Alto Valle y el tránsito permaneció restringido en el sector por cuestiones de seguridad.

Las pericias realizadas posteriormente por Bomberos concluyeron que el siniestro fue de carácter «hipotético-accidental» y descartaron indicios de criminalidad. De acuerdo con el informe técnico, el fuego se inició en un inmueble lindero que se encontraba abandonado, donde había una importante acumulación de madera y otros materiales combustibles.