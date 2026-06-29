Adrián Ravier reactiva las preguntas de la prensa en Casa Rosada y confirma el horario de jura de Diego Santilli

El flamante presidencial, Adrián Ravier, confirmó de manera oficial que romperá el prolongado silencio de la Casa Rosada este martes, en lo que significará el primer gran examen de gestión tras la aparatosa salida de Manuel Adorni, acorralado por una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de sus redes sociales oficiales, el economista le puso hora exacta a la vuelta de las conferencias de prensa en Casa Rosada.

“Mañana a las 11 hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”, gatilló el funcionario.

Mañana a las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados.



Finalmente, por cuestiones de agenda, la jura del nuevo Jefe de Gabinete,… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 29, 2026

Cambios de último momento para la jura de Diego Santilli: el horario en que le tomarán juramento

El debut de Ravier ante la prensa acreditada será la antesala de la jura formal del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, la pieza central con la que Javier Milei busca dotar de «músculo político» a su administración y recomponer puentes rotos con los gobernadores de las provincias.

Sin embargo, el protocolo oficial sufrió modificaciones de apuro debido a imprevistos logísticos en la sede gubernamental. La ceremonia en la que el exministro del Interior asumirá la coordinación de la botonera estatal —originalmente pautada para las 16— se postergó una hora y media. Finalmente, Santilli prestará juramento a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.