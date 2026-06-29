Servicio a la comunidad: CALF programó cortes de luz para este martes 30 de junio en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció los cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este martes 30 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 30 de junio

CALF indicó que los cortes para este martes serán de la siguiente forma:

De 8:30 a 13, en Toma 7 de Mayo, Toma Norte, Toma Peumayen, Toma 2 de mayo, Hibepa: incorporación de equipamiento de automatización para mejorar la confiabilidad y calidad del servicio.

De 15 a 18:30, en Abelli 2671: tendido y conexión de conductor en Baja Tensión.