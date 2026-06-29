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Servicio a la comunidad: CALF programó cortes de luz para este martes 30 de junio en Neuquén

La interrupción será para realizar trabajos para incorporar equipamiento de automatización para mejorar la calidad del servicio. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció los cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este martes 30 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 30 de junio

CALF indicó que los cortes para este martes serán de la siguiente forma:

  • De 8:30 a 13, en Toma 7 de Mayo, Toma Norte, Toma Peumayen, Toma 2 de mayo, Hibepa: incorporación de equipamiento de automatización para mejorar la confiabilidad y calidad del servicio.

De 15 a 18:30, en Abelli 2671: tendido y conexión de conductor en Baja Tensión.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció los cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este martes 30 de junio.

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