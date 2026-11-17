Por @victoriarodriguezrey



Hay sabores que no se explican solamente por sus ingredientes. Para conocerlos hay que viajar, escuchar historias, reconocer paisajes y, sobre todo, encontrarse con las personas que los hacen posibles. El chivito criollo del norte neuquino es uno de ellos. En Chos Malal, hablar de chivos es hablar de una historia que se cuenta desde hace generaciones, de familias que aprendieron a vivir al ritmo de la montaña y de una actividad productiva que fue moldeando la economía, las costumbres y la identidad de toda una región. No es simplemente una carne apreciada por su sabor. Es el resultado de una relación particular entre el ambiente y quienes lo habitan, de un saber hacer que se transmite y de una cultura alimentaria que todavía tiene mucho para contar.

Para entender esa historia hay que mirar hacia los caminos. La trashumancia, ese movimiento estacional de los animales entre los campos de invernada y veranada, organiza buena parte de la vida de las familias crianceras. Cuando llega el buen tiempo, los arreos comienzan a subir hacia las zonas altas en busca de pasturas; cuando el frío se aproxima, el recorrido se invierte.

Son jornadas de trabajo, conocimiento del territorio, observación de la naturaleza y decisiones que se aprenden desde pequeños. Cada puesto, cada huella y cada lugar de descanso guarda una memoria. En esos recorridos también se construyen vínculos familiares y comunitarios. La trashumancia no es una postal detenida en el tiempo ni una costumbre pintoresca para mostrar al visitante: es una actividad económica vigente, una manera de producir y una forma de habitar el norte neuquino.



La historia de esta actividad también tiene sus transformaciones. Los intercambios comerciales con Chile fueron durante mucho tiempo parte de la dinámica económica de la región. El cierre de la frontera comercial modificó aquellos circuitos y obligó a las familias a encontrar otras formas de comercialización. Sin embargo, la producción caprina permaneció. El chivo siguió llegando a las mesas, a las fiestas y a los encuentros familiares.

Su preparación al asador o sobre las brasas, es quizá una de las imágenes más representativas de esta cultura gastronómica. Pero también el chivo está incorporado en las cazuelas, los estofados, los sopones, las empanadas y tantas otras preparaciones cotidianas que nacieron de aprovechar lo disponible y alimentar a la familia. La cocina de una región no se construye solamente con recetas escritas: se forma con lo que ofrece el territorio, con las necesidades de cada época y con la creatividad de quienes transforman esos ingredientes en comida.

En 2010, el Chivito Criollo del Norte Neuquino obtuvo la Denominación de Origen, un reconocimiento que puso en valor las características particulares del producto y su vínculo inseparable con el territorio y el sistema de producción trashumante. No es un detalle menor. La distinción comprende una región de aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados, donde más de 1.500 familias crianceras sostienen esta actividad.



Detrás de ese reconocimiento hay años de trabajo colectivo, organización y búsqueda de herramientas para proteger una producción que tiene características propias. La calidad del chivito no puede separarse de la raza criolla neuquina, de las condiciones naturales de crianza ni de los conocimientos de los productores. El origen, en este caso, no es una referencia geográfica impresa en una etiqueta: es una historia productiva y cultural que le da sentido al alimento.

Y si hay un lugar donde esa historia se vuelve a contar, es en la cocina. En los últimos años, distintos cocineros de la región del Alto Neuquén comenzaron a explorar nuevas maneras de trabajar el chivo, recuperando preparaciones familiares y llevándolas a otros escenarios gastronómicos. Nahuel Sepúlveda, cocinero nacido en Chos Malal, es uno de los referentes de este movimiento.

Su trabajo parte de una premisa interesante: volver a mirar aquello que siempre estuvo en las mesas de la región y descubrir todo lo que todavía puede ofrecer. Sopones con caldo de charqui de chivo, estofados, tacos, escabeches y empanadas son algunas de las propuestas que muestran ese camino. También ha llevado a encuentros gastronómicos preparaciones como un rol de chivo acompañado por una salsa que recrea las pasturas del norte, verduras a la masa y crocantes de ñaco. Hay allí una búsqueda que combina técnicas actuales con productos y recetas profundamente arraigados en la memoria familiar.



Lo interesante de estas experiencias es que no buscan convertir la cocina tradicional en algo que no es. Por el contrario, parten de reconocer su valor. Un plato sencillo, preparado históricamente con lo que había disponible, también puede ocupar un lugar destacado en la gastronomía gourmet. Un caldo con charqui, una masa que se incorpora a la olla o un estofado cocinado lentamente pueden contar mucho más sobre una región que una preparación sofisticada sin relación con su procedencia. La innovación aparece en la combinación del reconocimiento de los ingredientes, el respeto de sus características y la comprensión de la historia que los acompaña. Así, el chivo encuentra nuevas formas de presentarse sin perder aquello que lo hace propio.

Esta renovación gastronómica abre, además, una oportunidad para la producción. Incorporar el chivito a las cartas de restaurantes, desarrollar nuevos productos, trabajar diferentes cortes, mejorar las técnicas de conservación y ofrecer alternativas durante todo el año permite ampliar las posibilidades de comercialización. Las capacitaciones a cocineros y trabajadores del sector gastronómico también son parte de ese proceso. Pero hay algo que no debería perderse de vista: detrás de cada nueva propuesta tiene que existir un vínculo real con las familias productoras. Si el chivo se convierte en un ingrediente de moda, pero quienes lo crían continúan teniendo dificultades para comercializarlo, habremos avanzado poco. El desafío es que la creatividad de las cocinas pueda traducirse en mejores oportunidades para quienes sostienen la actividad primaria.

La gastronomía tiene una enorme capacidad para acercar mundos que muchas veces permanecen separados: el campo y la ciudad, el productor y el consumidor, la tradición y las nuevas generaciones. Una fotografía, una carta gastronómica, una receta o una experiencia turística pueden ser mucho más que una invitación a comer. Pueden convertirse en una oportunidad para transmitir conocimientos, despertar curiosidad y generar reconocimiento hacia una cultura productiva. El alimento también comunica. Y cuando se conoce su historia, el acto de comer adquiere otro significado.



La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción es, en este sentido, uno de los grandes escenarios donde esa identidad se expresa y se comparte. Desde 1988, la celebración reúne a crianceros, artistas, cocineros, vecinos y visitantes alrededor de una producción que identifica al norte neuquino. El fuego, la música, las cantoras, las danzas y las mesas compartidas forman parte de una celebración que trasciende lo festivo. Es un espacio de encuentro y reconocimiento, una oportunidad para que las familias productoras muestren su trabajo y para que quienes llegan desde otros lugares puedan acercarse a una cultura que tiene características únicas. La fiesta permite mirar el presente de la actividad, pero también preguntarnos por su continuidad.

En un nuevo aniversario de Chos Malal, vale la pena detenerse en todo lo que un chivito puede contar. Porque en ese alimento están los caminos, los saberes de los crianceros, las recetas de las familias y las nuevas búsquedas de quienes eligen cocinar con identidad. Está también una actividad que necesita condiciones para seguir existiendo: acceso a los campos, reconocimiento del trabajo, mejores canales de comercialización y políticas que acompañen a las familias rurales.

No alcanza con celebrar la trashumancia una vez al año ni con ofrecer chivo como plato típico a quienes visitan la región. Hay que generar oportunidades para que los crianceros puedan seguir viviendo de su trabajo y para que las nuevas generaciones encuentren razones para continuar ese legado. Tal vez allí esté el verdadero desafío: que el chivo siga siendo parte de la mesa, pero también de la vida cotidiana del norte neuquino. Que las nuevas cocinas puedan contar su historia sin borrar sus raíces. Y que cada vez que alguien se siente a compartir un plato, sepa que detrás de ese sabor hay un territorio, una comunidad y una historia de identidad que se sigue escribiendo.