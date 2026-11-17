El exintendente Ramón Soto confirmó su candidatura a la intendencia de San Patricio del Chañar por el espacio Primero Neuquén de cara a las elecciones 2027 del próximo 14 de febrero. Su objetivo es sumar a la localidad al proyecto de desarrollo que lideran el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido.

La plataforma del candidato está enfocada en resolver la demanda de infraestructura que genera el avance de Vaca Muerta. Su propuesta de gobierno parte de un diagnóstico sobre la aceleración demográfica y productiva que atraviesa El Chañar.

“Tenemos que ocupar el protagonismo que necesita nuestra comunidad tanto en la formación de sus capacidades como en el posicionamiento estratégico de nuestra localidad en el mapa del desarrollo”, planteó Soto. Bajo esa premisa se sumó a la competencia electoral.

Qué propone Ramón Soto para El Chañar: agua potable, cloacas, tierras y asfalto sobre la Ruta 7

Entre sus prioridades figuran la calidad y distribución del agua potable, la modernización de la planta de líquidos cloacales, la incorporación de tierras para nuevos barrios y un plan permanente de asfalto y ordenamiento vial sobre la Ruta 7. Para eso toma como ejemplo el modelo de cuentas ordenadas y palabra cumplida que consolidó el crecimiento de la capital neuquina.

A esos ejes se suman la construcción de un jardín de infantes y herramientas de capacitación laboral para que jóvenes y vecinos accedan de forma prioritaria a los empleos que demanda la industria. La idea es articular la matriz productiva tradicional de frutales, viñedos, bodegas y turismo con el dinamismo hidrocarburífero de la región.

Para el candidato, la integración política y administrativa es fundamental para gestionar ante la provincia y la región las obras de agua, saneamiento, infraestructura vial, acceso a la tierra y formación para el empleo que la localidad necesita para seguir creciendo. Convencido de que el desarrollo económico debe traducirse en servicios eficientes y bienestar concreto para cada familia, asumió el compromiso de liderar una gestión cercana, presente en el territorio y respaldada por los hechos.

Por qué Soto compite con Primero Neuquén: la sintonía con Rolando Figueroa y Mariano Gaido

Soto destacó la sintonía directa con Figueroa y valoró contar con un gobernador que conoce en profundidad las necesidades de los municipios del interior tras su paso por la intendencia de Chos Malal. “Primera vez que un intendente llega al principal cargo de nuestra provincia y viene a simplificar toda esta historia de quienes realizamos gestiones, para integrarnos en un proyecto que nos involucre a todos”, señaló.

La decisión de competir con el sello de Primero Neuquén surge de la voluntad de alinear la administración municipal con el modelo de planificación y obra pública con recursos propios que Gaido consolida en la capital. Para Soto, replicar esa dinámica de superávit presupuestario y cercanía territorial es clave para potenciar el crecimiento de El Chañar mediante una articulación permanente. “Mariano Gaido es el intendente de la historia que ha tomado el desafío de llevar a Neuquén Capital al lugar más trascendente del país, y tener aliados en este gran centro nos permite diseñar nuestras propias políticas y trabajar coordinadamente”, afirmó.

Quién es Ramón Soto, el exintendente que vuelve a competir en San Patricio del Chañar

Soto tiene un profundo arraigo en la comunidad, donde formó su familia junto a sus hijos Gonzalo y Julieta y desarrolló toda su carrera institucional y laboral. Desde muy joven estuvo vinculado al consorcio de riego local y trabajó durante más de 20 años en el Banco Provincia del Neuquén, etapa que le brindó una sólida formación técnica, financiera y administrativa.

Después ejerció dos mandatos consecutivos como intendente de San Patricio del Chañar, entre 2007 y 2015, y fue diputado provincial. Su regreso a la contienda electoral nació del diálogo cara a cara con vecinos, instituciones, emprendedores y sectores productivos, que coincidieron en la necesidad de sumar experiencia probada para conducir esta etapa de expansión.

“Aportando la experiencia y tomando las herramientas que hoy ofrecen los nuevos tiempos, queremos estar trabajando en sintonía y coordinadamente por los intereses de los que confían en nosotros”, concluyó el referente de Primero Neuquén. Con esa consigna, Soto busca volver a la intendencia que ya condujo durante ocho años.