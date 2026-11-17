El Festival Artístico Audiovisual (FAA! 2026) ya tiene fecha y programación confirmada. Del miércoles 25 al domingo 29 de noviembre, El Bolsón será sede de cinco jornadas con propuestas vinculadas al cine, la fotografía y las producciones audiovisuales.

Con la consigna «¡Sé parte del manifiesto!», el encuentro reunirá a realizadores, artistas, estudiantes y público en general. La agenda incluye proyecciones de cortometrajes, competencias nacionales e internacionales, talleres y espacios de formación.

El festival FAA! 2026 confirmó su programación: todas las propuestas para disfrutar en El Bolsón

Según informaron desde la organización, el festival se desarrollará en distintas sedes de El Bolsón, entre ellas la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Casa del Bicentenario, el gimnasio municipal, el espacio Entre Amigos y El Obrador.

Cinco jornadas, distintas sedes y propuestas para todos los públicos. Foto: redes sociales.

La programación también tendrá actividades especiales y encuentros abiertos. El sábado 28 de noviembre se realizará la ceremonia de cierre y entrega de premios, y el domingo se proyectarán las producciones ganadoras.

El cronograma completo del FAA! 2026 en El Bolsón, día por día

La propuesta está organizada con participación de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la municipalidad de El Bolsón y la Secretaría de Cultura. Habrá opciones desde la mañana hasta la noche. También se programaron encuentros virtuales, intervenciones artísticas, música en vivo y actividades que se extenderán hasta la madrugada.

Miércoles 25 de noviembre: apertura del festival y primeras proyecciones

14 a 15.20 – UNRN Virtual: taller «Ficciones para sobrevivir: autoficción, política y deseo».

taller «Ficciones para sobrevivir: autoficción, política y deseo». 14 a 15.20 – UNRN, aula 2: charla de presentación de LABDAA.

charla de presentación de LABDAA. 15.30 a 17.30 – Casa del Bicentenario: película invitada «Nuestra Tierra», de Lucrecia Martel.

película invitada «Nuestra Tierra», de Lucrecia Martel. 16 a 18 – UNRN, aula 2: muestra de documentales patagónicos.

muestra de documentales patagónicos. 17.50 a 19.10 – Casa del Bicentenario: proyección de cortometrajes patagónicos.

proyección de cortometrajes patagónicos. 18.30 a 19.30 – UNRN, aula 2: proyección del festival invitado FAN (Festival Audiovisual Neuquén).

proyección del festival invitado FAN (Festival Audiovisual Neuquén). 19 a 22.30 – Gimnasio Municipal: ceremonia de apertura «Primavera Rebelde», con música en vivo.

ceremonia de apertura «Primavera Rebelde», con música en vivo. 19.30 a 21 – Casa del Bicentenario: película invitada «Iberah», de Alejo Estrabou.

película invitada «Iberah», de Alejo Estrabou. 21 a 21.15 – Entre Amigos: repertorio del ensamble juvenil del ISFDA N.º 814.

repertorio del ensamble juvenil del ISFDA N.º 814. 21.20 a 22.07 – Entre Amigos: muestra de cortometrajes estudiantiles.

muestra de cortometrajes estudiantiles. 22.10 a 22.52 – Entre Amigos: competencia de animación internacional.

competencia de animación internacional. 23.30 – UNRN, Anka Store: Noche FAA!, con karaoke de películas en Entre Amigos también programado para las 23.30.

Jueves 26 de noviembre: talleres audiovisuales en la UNRN

11 a 12.30 – UNRN, pasillo: taller de videoinstalación «LXS CIENTÍFICXS LOCOS», a cargo de Juan Schor.

taller de videoinstalación «LXS CIENTÍFICXS LOCOS», a cargo de Juan Schor. 14 a 16 – UNRN, aula 2: taller de Foley, a cargo de Norberto Lipchack.

Viernes 27 de noviembre: seminarios, fotografía y competencia audiovisual

11 a 12.30 – UNRN, aula 2: seminario «Organizar lo imposible: apuntes sobre la construcción de mundos narrativos».

seminario «Organizar lo imposible: apuntes sobre la construcción de mundos narrativos». 14 a 15 – Moreno 1975, virtual: conversatorio con Patricio Vega sobre su proceso de escritura en Hermanos y detectives, Los simuladores y otros trabajos.

conversatorio con Patricio Vega sobre su proceso de escritura en Hermanos y detectives, Los simuladores y otros trabajos. 15.30 a 18.30 – UNRN, patio: Sunset Jam de pintura y fotografía, con DJ en vivo.

Sunset Jam de pintura y fotografía, con DJ en vivo. 16 a 17.15 – UNRN, aula 2: seminario «Lo eclipsado: una revisión histórica sobre la participación de las mujeres en el cine mudo».

seminario «Lo eclipsado: una revisión histórica sobre la participación de las mujeres en el cine mudo». 17 a 17.30 – Casa del Bicentenario: desfile de la Diplomatura en Diseño de Indumentaria de la UNRN.

desfile de la Diplomatura en Diseño de Indumentaria de la UNRN. 18.30 a 19.30 – Casa del Bicentenario: cortometraje «Fuera de combate», de Cinthia Infante, dentro del espacio LDAA en foco.

cortometraje «Fuera de combate», de Cinthia Infante, dentro del espacio LDAA en foco. 19.30 a 21.30 – Casa del Bicentenario: proyección de la competencia de cortometrajes LDAA.

proyección de la competencia de cortometrajes LDAA. 22 a 00 – Patio Merino: competencia de videoclips y videodanza.

Sábado 28 de noviembre: fotografía, premios y ceremonia de cierre

11 a 13 – UNRN, aula 2: workshop de fotografía «Noche Americana», a cargo de Gustavo Marangoni.

workshop de fotografía «Noche Americana», a cargo de Gustavo Marangoni. 14 a 15.15 – Casa del Bicentenario: proyección de repaso de cortometrajes LDAA.

proyección de repaso de cortometrajes LDAA. 15.30 a 18.30 – El Obrador: Sunset Jam de pintura y fotografía, con DJ en vivo.

Sunset Jam de pintura y fotografía, con DJ en vivo. 17.30 a 19.20 – UNRN, aula 2: proyección de la competencia global de estudiantes.

proyección de la competencia global de estudiantes. 20 a 23 – Casa del Bicentenario: ceremonia de cierre, con entrega de premios, muestra de la Escuela de Coreografía, homenajes y cierre musical.

ceremonia de cierre, con entrega de premios, muestra de la Escuela de Coreografía, homenajes y cierre musical. 23.30 – Rave FAA!: line up con DJ. La ubicación será privada.

Domingo 29 de noviembre: proyección de las producciones ganadoras

– 16 – UNRN, aula 2: proyección de las producciones ganadoras del FAA! 2026.

Qué tener en cuenta para asistir al FAA! 2026 en El Bolsón

Las actividades se repartirán entre espacios culturales, educativos y recreativos de El Bolsón. Entre las sedes identificadas en el cronograma figuran: