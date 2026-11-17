Con las presencias de la secretaria de Estado de Energía, Andrea Confini; la secretaria de Cambio Climático, Judith Giménez; y de la intendenta Roxana Fernández continúa este martes en Sierra Grande la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG.

Ayer la audiencia se centró en las construcciones del gasoducto y el poliducto y esta segunda jornada está destinada a las dos unidades restantes del proyecto: los buques de licuefacción y el complejo industrial, además de la presentación del estudio de impacto ambiental.

Confini abrió el encuentro con la bienvenida a los presentes y señaló estar «gratificada por la gran jornada de ayer» y pidió «que hoy se realice con el mismo respeto» porque «esto forma parte de un proceso muy importante», «todos tenemos el derecho de expresarnos y todos tenemos la obligación de escuchar».

Francisco Pinilla, de la consultora Serman y Asociados, presentó el estudio de impacto ambiental a partir de «estudios complejos y muy largos», según expresó.

Indicó que el rol de estudio permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos de un proceso en el corto, mediano y largo plazo, antes de que se decida ejecutarlo y lo dividió en cuatro etapas: describir, caracterizar, indentificar y evaluar, y proponer medidas.

El estudio identificó como los principales componentes marinos a las unidades de licuefacción, los sistemas de amarre, los dos gasoductos submarinos, el muelle de acceso, el puerto de servicio y la terminal de cargas; y como componentes terrestres la planta fraccionadora, el camino de acceso, el predio y el puerto de apoyo ubicado en San Antonio Este.

Pinilla explicó que en el ambiente terrestre se realizó una revisión bibliográfica y de antecedentes y un relevamiento de campo en las áreas del proyecto que incluyó la meteorología, la calidad del aire, el nivel de ruido, la geología y geomorfología, el paisaje, el suelo, la hidrografía e hidrología, la hidrogeología y la calidad del agua superficial.

Mientras que en el ambiente marino se evaluó la batimetría y geomorfología, el nivel del mar, las mareas y el oleaje; las corrientes y circulación oceánica, las masas y columnas de agua, el intercambio de masas de agua, la calidad del agua de mar y sus nutrientes, la sedimentación, el ruido submarino y la calidad del aire.

Presentó ocho ejes para gestionar los posibles impactos ambientales: la conservación de la flora y fauna y áreas sostenibles; la gestión de residuos, efluentes y contingencias; el monitoreo ambiental y social acorde a cada etapa del proyecto; y la salud, la seguridad y la relación comunitaria. Además: el empleo local, capacitación y patrimonio cultural; una mejora continua y cumplimiento regulatorio; la protección del aire, el agua, el suelo y el medio marino; y el plan de contingencias «para saber que tengo que hacer si algo sale mal» sostuvo Pinilla.

Concluyó que el proyecto es «ambientalmente viable, con la implementación del plan de gestión ambiental y social en todas sus etapas».

Describió como impactos positivos la demanda de empleo, bienes y servicios de intensidad alta durante la construcción, demanda sostenida de empleos y servicios en la operación y el aporte sostenido de ingresos fiscales a la Nación, la Provincia y el municipio.

Destacó que no se identificaron impactos críticos y los severos se limitan a la huella directa de las obras marinas y son de extensión puntual y remarcó el plan de gestión ambiental y social, el plan de mantenimiento de las instalaciones, la gestión integral de residuos y el plan de contingencia.