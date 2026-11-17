El próximo lunes 23 de noviembre a las 19, la reconocida investigadora, escritora y activista socioambiental Maristella Svampa, autora del imprescindible «Chacra 51», presentará su más reciente trabajo: «Por el camino de los dinosaurios. Una ventana hacia el tiempo profundo del planeta», publicada por Siglo Veintiuno Editores. El encuentro, en la librería Quimhue (San Martín 1119), de Roca, contará además con la presentación del destacado paleontólogo Leonardo Salgado.

Pensado como un antídoto frente a la agobiante sensación de urgencia de nuestra época, el libro marca el regreso de Svampa a su Patagonia natal con una pregunta disparadora: ¿por qué precisamente allí, en esa tierra de polvo, viento y erosión, confluyen tantos acontecimientos decisivos? Desde los primeros piquetes contra la privatización de YPF en los años noventa y el descubrimiento de los yacimientos de petróleo y gas que prometen salvar a un país en crisis, hasta el hallazgo de los dinosaurios herbívoros y carnívoros más grandes del mundo -aquellos que luego cobraron fama global en Jurassic Park-.

Con un estilo narrativo y cercano, alejado de los tecnicismos, la autora sale de su zona de confort habitual (la sociología, la filosofía y la ecología) para dialogar con geólogos, físicos y paleontólogos. En esas charlas explora el impacto del famoso meteorito y la quinta extinción, los puntos de contacto entre la ciencia y la ficción especulativa, y el contraste entre la escala abismal de los tiempos geológicos y la escala modesta -aunque dramática- de la existencia humana. Desde ese viaje de millones de años, Svampa vuelve al presente para interrogarse sobre la sexta extinción en curso y desentrañar fenómenos culturales y políticos como la dinomanía infantil y el «dinonegacionismo» de las nuevas derechas. Al mismo tiempo, retrata una Patagonia donde conviven la explotación de Vaca Muerta y una comunidad científica que, pese a contar con financiamiento escaso o nulo, sigue logrando hallazgos que asombran al mundo, demostrando reservas inagotables de compromiso y reinvención social.

Desde esa perspectiva de millones de años, Svampa regresa al presente para interrogarse sobre la sexta extinción en curso y desentrañar fenómenos culturales y políticos como la dinomanía infantil y el «dinonegacionismo» de las nuevas derechas. Asimismo, retrata una Patagonia donde coexisten la explotación de Vaca Muerta y una comunidad científica que, aun con financiamiento escaso o nulo, continúa realizando descubrimientos que asombran al mundo, demostrando reservas inagotables de compromiso y reinvención social.

Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Se desempeña como investigadora superior del Conicet, con sede en el CeDInCI, y es impulsora del colectivo latinoamericano Pacto Ecosocial del Sur y del Equipo Transiciones en Argentina.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosas distinciones internacionales y nacionales, entre las que destacan la beca Guggenheim, el Premio Konex de Platino en Sociología, la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, el Premio Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo.

Entre sus publicaciones recientes se encuentran títulos fundamentales para el pensamiento socioambiental contemporáneo, como «Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking», «Policrisis», y «El colapso ecológico ya llegó» (escrito junto a Enrique Viale y editado por Siglo Veintiuno), entre otros.