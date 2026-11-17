El FranquiDay realizó su segunda edición en Neuquén, con más de 200 reuniones de negocios agendadas. Participaron interesados de Roca, Cipolletti, Plottier, Añelo, Centenario y de distintas localidades de la región. El próximo año, el encuentro tendrá su primera edición internacional en Santiago de Chile.

Encontrar una oportunidad de inversión, conocer cuánto cuesta poner en marcha un negocio y analizar qué posibilidades existen para abrir una nueva sucursal fueron algunos de los objetivos de quienes participaron de esta nueva edición.

El encuentro se realizó el jueves 12 de noviembre en el Salón Butaco y convocó a más de 25 marcas de distintos puntos del país. La jornada, organizada por NegoZona, permitió concretar más de 200 reuniones entre representantes de franquicias y emprendedores interesados en desarrollar un negocio propio.

Se trató de la segunda presentación del FranquiDay en Neuquén, luego de su primera experiencia en octubre de 2025. Además, fue la sexta ciudad que recibió el ciclo durante 2026.

Cómo funciona el encuentro entre marcas y emprendedores

Una de las particularidades del FranquiDay es su modalidad de reuniones individuales. Antes de la jornada, los interesados pueden seleccionar las marcas que les generan interés y reservar un horario para conversar directamente con sus representantes.

Cada encuentro tuvo una duración de 30 minutos y fue gratuito. Durante ese tiempo, los participantes pudieron consultar sobre los requisitos para incorporarse a una franquicia, el capital necesario para comenzar, las características del local y la capacitación que reciben quienes estarán a cargo del negocio.

La disponibilidad territorial también formó parte de las conversaciones. Para los emprendedores del Alto Valle, conocer si una marca tiene posibilidades de instalarse en Roca, Cipolletti u otras ciudades cercanas resulta un aspecto central antes de avanzar con una inversión.

Del lado de las empresas, la jornada representó una oportunidad para entrar en contacto con potenciales franquiciados y conocer el interés que despiertan sus modelos comerciales en nuevos mercados.

Qué franquicias participaron en Neuquén

La propuesta reunió alternativas de distintos rubros, desde gastronomía y heladerías hasta gimnasios, comercios y servicios vinculados con la construcción. En el sector gastronómico estuvieron Bagels & Bagels, con su formato de cafeterías de inspiración neoyorquina; Canelo, que combina pastelería y cafetería; y las marcas Daniel Helados y Aloha Helados.

También participaron Verkar, con un modelo de ferreterías de cercanía, y Casa del Constructor, orientada al alquiler de equipos y herramientas. Greenhaus presentó una alternativa relacionada con climatización y energías renovables.

En el segmento deportivo y de entrenamiento estuvieron Club Baika, CORE y TAMAU. Esta última combina las actividades presenciales con herramientas digitales, mientras que CORE propone un sistema de entrenamiento sin pesas.

Por su parte, LEDER presentó un formato comercial que integra marroquinería, calzado, indumentaria y artículos para el hogar.

La diversidad de propuestas permitió comparar modelos de negocio con diferentes necesidades de inversión, dimensiones de los establecimientos y niveles de participación de los franquiciados en la gestión cotidiana.

El FranquiDay prepara su primera edición internacional

Después de recorrer seis ciudades argentinas durante 2026, el ciclo ya proyecta su calendario para el próximo año. Buenos Aires, Córdoba y Rosario volverán a recibir el encuentro, mientras que Corrientes se incorporará como una nueva sede para acercar las oportunidades de franquicias a emprendedores e inversores del nordeste argentino.

La principal novedad será Santiago de Chile, donde se realizará por primera vez una edición fuera de la Argentina. La propuesta buscará conectar a marcas chilenas que quieren expandirse con nuevos socios comerciales y a empresas argentinas interesadas en ingresar al mercado del país vecino.

De esta manera, el FranquiDay sumará una instancia internacional a su recorrido y ampliará las posibilidades de vinculación entre marcas, emprendedores e inversores. La Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) acompaña el ciclo como socio estratégico.