La onda verde de los semáforos inteligentes agilizó el tránsito en arterias clave de la ciudad de Neuquén, como Doctor Ramón, según el segundo informe del Centro de Información Urbana de la Municipalidad. El mismo relevamiento detectó vehículos que circulan a más de 100 e incluso 120 kilómetros por hora durante la madrugada, en avenidas donde el límite va de 40 a 60.

Los resultados los presentó la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres. El centro se inauguró en agosto y permite monitorear el comportamiento del tránsito y evaluar el impacto de los cambios en la sincronización de los semáforos.

“Tenemos datos positivos en algunas intersecciones semaforizadas, como La Rioja y Doctor Ramón y Avenida Argentina y Doctor Ramón. La velocidad mínima, que teníamos registrada entre 20 y 24 kilómetros por hora, se pudo incrementar a 27 y 28 kilómetros por hora”, explicó Rueda Cáceres. Según la funcionaria, ese dato representa una mejora del 13% en la fluidez desde el inicio de las mediciones.

Exceso de velocidad de madrugada en Neuquén: autos a 120 km/h donde el límite es de 60

El informe identificó una situación que genera preocupación: el exceso de velocidad en horario nocturno, sobre todo cerca de las 3 de la mañana. Los registros detectaron vehículos que circulaban a más de 100 e incluso 120 kilómetros por hora en algunas intersecciones, muy por encima de los límites de esas arterias, que van de 40 a 60 kilómetros por hora según la vía.

“Son velocidades que realmente nos preocupan mucho y seguramente vamos a estar tomando alguna decisión para coordinar los semáforos en horario nocturno y evitar que se produzcan estas situaciones”, advirtió Rueda Cáceres. El informe aclara además que las mejoras de fluidez registradas en las horas pico se producen dentro de las velocidades permitidas para circular por avenida.

Qué esquinas de Neuquén mejoraron con la onda verde y cuántos vehículos pasan por día

En Leloir y Avenida Argentina, la velocidad media de ingreso en hora pico llegó a 28,5 kilómetros por hora, un 10% más que en septiembre. En Doctor Ramón y La Rioja, los vehículos que circulan a más de 20 kilómetros por hora en hora pico pasaron del 18% al 30%.

Tránsito en Neuquén Cuánto se agilizó el tránsito con los semáforos inteligentes Velocidad en hora pico en las esquinas medidas por la Municipalidad. Doctor Ramón en La Rioja y en Avenida Argentina +13% Antes: 20 a 24 km/h Ahora: 27 a 28 km/h Leloir y Avenida Argentina velocidad media de ingreso +10% Septiembre Ahora: 28,5 km/h 18% → 30% de los autos pasan a más de 20 km/h en hora pico por Doctor Ramón y La Rioja 120 km/h velocidad detectada cerca de las 3 de la mañana en avenidas con límite de 40 a 60 km/h

La subsecretaria vinculó estos resultados con decisiones operativas sobre los ciclos de los semáforos y con la prioridad que se le dio a la onda verde sobre Doctor Ramón en los horarios de mayor circulación. “Era uno de los conflictos que más se notaban dentro de los registros del Centro de Monitoreo. Es muy positivo porque todavía tenemos obras en el Acceso Norte a la ciudad y seguramente, a medida que vayan culminando, estos índices van a seguir mejorando”, indicó.

El relevamiento también permitió dimensionar el volumen de tránsito. En Leloir y Avenida Argentina se contabilizaron 46.600 vehículos por día hábil y un total de 1,27 millones durante octubre.

En el pico de la mañana se registraron 4.060 vehículos por hora en La Rioja y Doctor Ramón, un 7% más que en el primer informe. Para la funcionaria, estas cifras reflejan el crecimiento sostenido del parque automotor y la necesidad de seguir ordenando los ingresos a la ciudad, sobre todo en las horas de mayor circulación.

Semáforos inteligentes en la avenida Mosconi: cuándo se verán los cambios en el tránsito

Otro de los avances del sistema es su llegada a la avenida Mosconi, donde ya se completó la instalación del equipamiento en un tramo de siete kilómetros entre las calles Gatica y Futaleufú. Los primeros cambios en los flujos vehiculares y en los tiempos de los semáforos de ese corredor se van a poder ver dentro de un mes, cuando el sistema funcione y se analicen los registros.

“Es importante poder contabilizar de manera real el tránsito que tiene nuestra ciudad para empezar a tomar decisiones que mejoren estos índices, que son totalmente mejorables”, sostuvo Rueda Cáceres. Además, en Avenida Argentina y Olascoaga se incorporaron pantallas de información dinámica con cámaras de control de flujo, que van a ampliar las herramientas de monitoreo del tránsito.