La semana estará marcada por las lluvias y tormentas en Río Negro y Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla que abarca toda la provincia de Neuquén y parte del territorio rionegrino, según el mapa actualizado este martes por el medodía.

Las condiciones más complicadas se esperan durante la tarde y la noche de este martes, con probabilidades de precipitaciones que alcanzarán entre el 40 y el 70% en varias localidades. La inestabilidad continuará durante el miércoles y el jueves, aunque con diferencias según la región.

Pronóstico del tiempo en el Alto Valle: lluvias y tormentas en Roca y Neuquén

En el Alto Valle, tanto Roca como Neuquén tendrán una jornada con temperaturas máximas de 25°C. Durante la mañana y mediodía habrá menor probabilidad de lluvias, pero el panorama cambiará hacia la tarde, cuando aumentará la posibilidad de tormentas.

En Roca, la probabilidad de precipitaciones pasará del 0 al 10% durante la mañana al 40-70% por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 25°C. También se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro. Foto: archivo.

En Neuquén capital, el pronóstico será similar, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C. Las precipitaciones tendrán una probabilidad del 40 al 70% durante la tarde y la noche, con vientos que podrían alcanzar los 41 km/h.

Para el miércoles, ambas ciudades tendrán una jornada con menor probabilidad de lluvias. En Roca se esperan temperaturas de entre 11°C y 24°C, mientras que en Neuquén oscilarán entre los 12°C y los 25°C. El jueves todavía podrían registrarse algunas precipitaciones.

Bariloche y San Martín de los Andes: lluvias en la cordillera durante varios días

La zona cordillerana también tendrá jornadas de inestabilidad, con lluvias previstas desde este martes y probabilidades de precipitaciones que se mantendrán durante buena parte de la semana.

En Bariloche, la temperatura máxima llegará a los 15°C y la mínima será de 9°C. La probabilidad de lluvias se ubicará entre el 40 y el 70% durante toda la jornada. Para el miércoles se esperan nuevas precipitaciones, aunque con porcentajes menores, de entre el 10 y el 40%.

En San Martín de los Andes, el martes tendrá una máxima de 15°C y una mínima de 7°C. Las lluvias tendrán una probabilidad del 10 al 40% durante la mañana y mediodía, pero aumentarán al 40-70% por la tarde y la noche.

La inestabilidad continuará el miércoles y el jueves en ambas localidades. En San Martín de los Andes, las precipitaciones podrían alcanzar nuevamente una probabilidad del 40 al 70% durante la tarde del jueves. La región está comprendida dentro de la alerta amarilla vigente.

Chos Malal y alrededores: cuándo llegan las tormentas al norte neuquino

En Chos Malal y alrededores, el pronóstico también anticipa una jornada con lluvias y posibles tormentas. La temperatura máxima será de 20°C y la mínima de 8°C, con probabilidades de precipitaciones que aumentarán durante la tarde y la noche.

Durante la mañana y mediodía, la posibilidad de lluvias será del 0 al 10%. Sin embargo, por la tarde y la noche llegará al 40-70%, por lo que las horas de mayor inestabilidad se concentrarán hacia el final del día.

El miércoles habrá una mejora parcial, con una máxima de 20°C y una mínima de 9°C. La probabilidad de precipitaciones bajará, aunque todavía podrían registrarse lluvias durante las primeras horas. Para el jueves se esperan nuevas precipitaciones, con temperaturas de entre 9°C y 18°C.

Viedma y la Comarca: lluvias aisladas pero sin alerta amarilla

En Viedma, el pronóstico también anticipa lluvias durante este martes, aunque con una diferencia importante respecto de otras localidades: la capital rionegrina no está incluida en el área alcanzada por la alerta amarilla.

La jornada tendrá temperaturas de entre 13°C y 18°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40% durante el mediodía, tarde y noche. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 km/h.

Para el miércoles continuarán las posibilidades de lluvias, con una máxima de 17°C y una mínima de 12°C. El jueves las condiciones comenzarán a mejorar, con una máxima de 20°C y probabilidades de precipitaciones de apenas el 0 al 10%.

Cuándo mejora el tiempo en Río Negro y Neuquén: el viernes llegaría el alivio

En líneas generales, el tiempo inestable continuará hasta el jueves en buena parte de Río Negro y Neuquén. Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán en la cordillera y en distintos sectores de la provincia de Neuquén, aunque también habrá lluvias en el Alto Valle y la costa rionegrina.

El viernes aparece como la jornada con mejores perspectivas. Los pronósticos muestran una disminución de las precipitaciones en las localidades relevadas, con temperaturas que comenzarán a recuperarse en algunos puntos de la región.