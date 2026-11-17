Maxi López y Daniela Christiansson llevan más de doce años juntos, formaron una familia y tienen dos hijos en común. Sin embargo, hay un deseo que todavía no concretaron: pasar por el altar. La modelo sueca recordó la inesperada propuesta de casamiento que recibió del exfutbolista hace ocho años y reveló la particular condición que él le puso.

Según publicó Ciudad Magazine, a partir de una entrevista que Christiansson brindó a Infobae, el compromiso ocurrió durante el cumpleaños número 30 de la modelo. Aunque recibió un anillo delante de sus seres queridos, la celebración del matrimonio quedó pendiente.

“Nos comprometimos en mi cumpleaños de 30 años, hace 8 años. Todavía estoy esperando la boda”, confesó Daniela, entre risas.

La insólita propuesta de casamiento de Maxi López a Daniela Christiansson

La modelo recordó que, días antes de su cumpleaños, Maxi López le había preguntado qué quería de regalo. Ella respondió que le gustaría recibir algo significativo, sin imaginar la sorpresa que estaba preparando su pareja.

Durante el festejo, el exfutbolista le entregó varios obsequios y entre ellos había un anillo. Sin embargo, Daniela no comprendió inmediatamente que se trataba de una propuesta de matrimonio.

Sus amigas y la madre de Maxi fueron quienes advirtieron lo que estaba ocurriendo. La modelo contó que su suegra comenzó a llorar de emoción mientras los invitados registraban el momento.

Finalmente, López le confirmó que se trataba de un anillo de compromiso. Pero la mayor sorpresa llegó cuando habló de la fecha de la boda.

“Yo no lo podía creer, me lo dio y me dijo: ‘Bueno, en diez años’”, recordó Christiansson.

La frase provocó risas, aunque también dejó planteada una espera que continúa hasta la actualidad.

Qué tuvo que ver Wanda Nara en la decisión de Maxi López de no volver a casarse

Durante la entrevista, Daniela también explicó que el divorcio de Maxi López con Wanda Nara había influido en su decisión de no volver a casarse.

La modelo reconoció que ella tenía ganas de formar una familia desde los 28 años, pero el exfutbolista todavía no se sentía preparado para asumir un nuevo compromiso matrimonial.

“Él me decía que no estaba listo y lo entendía, yo no iba a forzar nada”, explicó.

Con el tiempo, la pareja consolidó su relación y tuvo dos hijos: Elle, nacida en marzo de 2023, y Lando, quien llegó a fines de 2025.

Aunque la boda todavía no se concretó, Christiansson dejó en claro que el deseo de casarse sigue presente.

Cómo comenzó la historia de amor entre Maxi López y Daniela Christiansson

La pareja se conoció en Italia en 2014, cuando Daniela desarrollaba su carrera como modelo y Maxi continuaba jugando al fútbol.

Christiansson contó que, al principio, no conocía demasiado sobre la trayectoria deportiva del argentino y que fue descubriendo su popularidad a medida que avanzaba la relación.

Durante los primeros años lograron organizar sus rutinas entre viajes y compromisos laborales. Sin embargo, en 2018 tuvieron que tomar una decisión importante cuando López recibió una propuesta para jugar en Brasil.

Daniela optó por acompañarlo porque, según explicó, ya estaba convencida de que quería construir un futuro junto a él.

Hoy, después de más de una década de relación y con dos hijos en común, la boda continúa siendo una promesa pendiente. Y si Maxi López mantiene aquel plazo de diez años que mencionó durante el compromiso, todavía le quedarían aproximadamente dos para cumplirlo.