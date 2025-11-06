Albóndigas de espinaca: una receta fácil, nutritiva y llena de sabor

Las albóndigas de espinaca son una excelente alternativa vegetariana para incorporar más verduras al menú diario. Ligeras, sabrosas y muy versátiles, pueden servirse con salsa de tomate, con arroz integral, o incluso en formato de bocadito para acompañar una picada saludable.

A continuación, el paso a paso para prepararlas en casa con pocos ingredientes y en menos de 30 minutos.

Cómo hacer albóndigas de espinaca: la receta paso a paso

Ingredientes (para 4 porciones)

400 g de espinaca fresca (o 250 g de espinaca cocida y bien escurrida)

1 diente de ajo picado

½ cebolla picada fina

2 huevos

3 cucharadas de pan rallado o avena molida

3 cucharadas de queso rallado (parmesano o reggianito)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Aceite de oliva o en spray (para cocinar)

Preparación paso a paso

Cocinar la espinaca:

Lavar bien las hojas y cocinarlas al vapor o en agua hirviendo por unos minutos hasta que se ablanden. Escurrir muy bien, presionando para quitar todo el exceso de agua, y picar finamente. Preparar el sofrito:

En una sartén, saltear la cebolla y el ajo con una cucharadita de aceite hasta que estén transparentes. Mezclar los ingredientes:

En un bowl, colocar la espinaca picada, el sofrito, los huevos, el pan rallado, el queso y los condimentos. Mezclar hasta formar una masa húmeda pero firme.

Si la mezcla queda muy blanda, agregar un poco más de pan rallado o avena. Formar las albóndigas:

Tomar porciones pequeñas con una cuchara y dar forma redonda con las manos húmedas. Cocinar: Al horno: disponer las albóndigas sobre una placa con papel manteca y rociar con aceite en spray. Hornear a 180 °C durante 20–25 minutos, girándolas a la mitad del tiempo.

disponer las albóndigas sobre una placa con papel manteca y rociar con aceite en spray. Hornear a 180 °C durante 20–25 minutos, girándolas a la mitad del tiempo. En sartén: cocinar a fuego medio con una cucharada de aceite, girándolas hasta que estén doradas.

Con qué acompañar las albondigas de espinaca

Podés servirlas con una salsa de tomate casera, arroz integral o puré de calabaza. También funcionan muy bien frías, dentro de un pan integral o wrap con hojas verdes y mostaza.

Estas albóndigas aportan hierro, fibra y proteínas, gracias a la espinaca, el huevo y el queso. Son una opción ideal para quienes buscan una comida liviana, equilibrada y sin carne, perfecta tanto para el almuerzo como para la cena.