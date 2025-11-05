Cómo hacer turrón de caramelo navideño: una receta fácil, crocante y deliciosa para las fiestas
Perfecto para acompañar el brindis o para endulzar la sobremesa navideña.
El turrón de caramelo es uno de esos clásicos dulces que no pueden faltar en la mesa navideña. Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, esta receta combina el sabor intenso del caramelo con la textura crocante de los frutos secos. Una opción casera, económica y perfecta para regalar o disfrutar en familia durante las celebraciones.
Cómo hacer turrón de caramelo navideño: receta paso a paso
Ingredientes (para una tableta grande)
- 200 g de azúcar
- 100 g de miel
- 100 g de manteca
- 200 g de almendras o maní tostado (sin sal)
- 100 g de nueces o avellanas picadas
- 1 pizca de sal
- Esencia de vainilla (opcional)
- Papel manteca o molde de silicona
Preparación paso a paso
- Preparar el molde:
Forrar una fuente rectangular con papel manteca o usar un molde de silicona para facilitar el desmolde.
- Derretir el azúcar:
En una cacerola, calentar el azúcar a fuego medio hasta que se funda y adquiera un color dorado intenso. No remover con cuchara; solo mover la olla suavemente para evitar que se cristalice.
- Agregar la miel y la manteca:
Incorporar la miel y la manteca con cuidado, ya que la mezcla puede salpicar. Remover hasta integrar y lograr una textura cremosa.
- Incorporar los frutos secos:
Añadir las almendras, nueces y la pizca de sal. Mezclar rápidamente para que queden bien cubiertos por el caramelo.
- Formar el turrón:
Volcar la preparación en el molde, extender con una espátula y alisar la superficie.
- Dejar enfriar:
Esperar a que se enfríe completamente (aproximadamente 1 hora). Una vez sólido, cortar en barras o cuadrados y conservar en un recipiente hermético.
Un clásico que nunca falla
El turrón de caramelo combina tradición y simpleza. Es ideal para quienes disfrutan de los sabores intensos y buscan una alternativa casera al turrón industrial. Además, se puede personalizar con trocitos de frutas secas, coco rallado o un toque de chocolate fundido por encima.
