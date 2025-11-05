SUSCRIBITE
Cómo hacer turrón de caramelo navideño: una receta fácil, crocante y deliciosa para las fiestas

Perfecto para acompañar el brindis o para endulzar la sobremesa navideña.

Turrón de caramelo.

El turrón de caramelo es uno de esos clásicos dulces que no pueden faltar en la mesa navideña. Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, esta receta combina el sabor intenso del caramelo con la textura crocante de los frutos secos. Una opción casera, económica y perfecta para regalar o disfrutar en familia durante las celebraciones.

Cómo hacer turrón de caramelo navideño: receta paso a paso

Ingredientes (para una tableta grande)

  • 200 g de azúcar
  • 100 g de miel
  • 100 g de manteca
  • 200 g de almendras o maní tostado (sin sal)
  • 100 g de nueces o avellanas picadas
  • 1 pizca de sal
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • Papel manteca o molde de silicona

Preparación paso a paso

  1. Preparar el molde:
    Forrar una fuente rectangular con papel manteca o usar un molde de silicona para facilitar el desmolde.
  2. Derretir el azúcar:
    En una cacerola, calentar el azúcar a fuego medio hasta que se funda y adquiera un color dorado intenso. No remover con cuchara; solo mover la olla suavemente para evitar que se cristalice.
  3. Agregar la miel y la manteca:
    Incorporar la miel y la manteca con cuidado, ya que la mezcla puede salpicar. Remover hasta integrar y lograr una textura cremosa.
  4. Incorporar los frutos secos:
    Añadir las almendras, nueces y la pizca de sal. Mezclar rápidamente para que queden bien cubiertos por el caramelo.
  5. Formar el turrón:
    Volcar la preparación en el molde, extender con una espátula y alisar la superficie.
  6. Dejar enfriar:
    Esperar a que se enfríe completamente (aproximadamente 1 hora). Una vez sólido, cortar en barras o cuadrados y conservar en un recipiente hermético.

Un clásico que nunca falla

El turrón de caramelo combina tradición y simpleza. Es ideal para quienes disfrutan de los sabores intensos y buscan una alternativa casera al turrón industrial. Además, se puede personalizar con trocitos de frutas secas, coco rallado o un toque de chocolate fundido por encima.

Temas

Cómo hacer

Navidad

Recetas

