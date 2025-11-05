Cómo hacer turrón de caramelo navideño: una receta fácil, crocante y deliciosa para las fiestas

El turrón de caramelo es uno de esos clásicos dulces que no pueden faltar en la mesa navideña. Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, esta receta combina el sabor intenso del caramelo con la textura crocante de los frutos secos. Una opción casera, económica y perfecta para regalar o disfrutar en familia durante las celebraciones.

Cómo hacer turrón de caramelo navideño: receta paso a paso

Ingredientes (para una tableta grande)

200 g de azúcar

100 g de miel

100 g de manteca

200 g de almendras o maní tostado (sin sal)

100 g de nueces o avellanas picadas

1 pizca de sal

Esencia de vainilla (opcional)

Papel manteca o molde de silicona

Preparación paso a paso

Preparar el molde:

Forrar una fuente rectangular con papel manteca o usar un molde de silicona para facilitar el desmolde. Derretir el azúcar:

En una cacerola, calentar el azúcar a fuego medio hasta que se funda y adquiera un color dorado intenso. No remover con cuchara; solo mover la olla suavemente para evitar que se cristalice. Agregar la miel y la manteca:

Incorporar la miel y la manteca con cuidado, ya que la mezcla puede salpicar. Remover hasta integrar y lograr una textura cremosa. Incorporar los frutos secos:

Añadir las almendras, nueces y la pizca de sal. Mezclar rápidamente para que queden bien cubiertos por el caramelo. Formar el turrón:

Volcar la preparación en el molde, extender con una espátula y alisar la superficie. Dejar enfriar:

Esperar a que se enfríe completamente (aproximadamente 1 hora). Una vez sólido, cortar en barras o cuadrados y conservar en un recipiente hermético.

Un clásico que nunca falla

El turrón de caramelo combina tradición y simpleza. Es ideal para quienes disfrutan de los sabores intensos y buscan una alternativa casera al turrón industrial. Además, se puede personalizar con trocitos de frutas secas, coco rallado o un toque de chocolate fundido por encima.

Perfecto para acompañar el brindis o para endulzar la sobremesa navideña.