El pionono, un clásico versátil que nunca pasa de moda: cómo prepararlo para esta Navidad

Lista de Ingredientes Huevos: 5 unidades Azúcar: 50 gramos Harina: 50 gramos Polvo de hornear: 1 cucharadita Sal: 1 pizca Miel: 1 cucharadita

Dulce o salado, el pionono es uno de esos clásicos de la mesa argentina que resiste modas y estaciones. Ideal para reuniones, cumpleaños o fiestas de fin de año, este arrollado de masa esponjosa se adapta a todos los gustos. Su preparación es más sencilla de lo que parece y puede resolverse en pocos pasos.

El pionono tiene origen español, aunque se popularizó en la Argentina con identidad propia. En su versión salada, se volvió infaltable en celebraciones familiares, relleno con jamón, queso, palmitos o atún. En la dulce, conquista con dulce de leche, crema o frutas. Su éxito está en su base: una masa fina, aireada y flexible.

Batir los huevos y el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y clara (unos 5 a 7 minutos).

hasta lograr una mezcla espumosa y clara (unos 5 a 7 minutos). Agregar la miel o vainilla para realzar el sabor.

para realzar el sabor. Incorporar la harina tamizada con movimientos envolventes, cuidando que no se baje el batido.

con movimientos envolventes, cuidando que no se baje el batido. Extender la mezcla sobre una placa forrada con papel manteca enmantecado.

sobre una placa forrada con papel manteca enmantecado. Hornear en horno medio (180 °C) entre 8 y 10 minutos, hasta que esté apenas dorado.

en horno medio (180 °C) entre 8 y 10 minutos, hasta que esté apenas dorado. Desmoldar enseguida sobre un repasador húmedo y enrollar con cuidado para que tome forma.

Ideas de relleno

Versión salada:

Jamón cocido, queso crema, lechuga y tomate.

Pollo desmenuzado con mayonesa, morrones y aceitunas.

Atún con huevo picado y perejil.

Versión dulce: