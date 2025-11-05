SUSCRIBITE
El pionono, un clásico versátil que nunca pasa de moda: cómo prepararlo para esta Navidad

De las fiestas de fin de año a las meriendas de domingo: el pionono sigue siendo un símbolo de reunión y tradición.

El pionono, un clásico versátil que nunca pasa de moda: cómo prepararlo para esta Navidad

De las fiestas de fin de año a las meriendas de domingo: el pionono sigue siendo un símbolo de reunión y tradición.

Lista de Ingredientes

Huevos: 5 unidades

Azúcar: 50 gramos

Harina: 50 gramos

Polvo de hornear: 1 cucharadita

Sal: 1 pizca

Miel: 1 cucharadita

Dulce o salado, el pionono es uno de esos clásicos de la mesa argentina que resiste modas y estaciones. Ideal para reuniones, cumpleaños o fiestas de fin de año, este arrollado de masa esponjosa se adapta a todos los gustos. Su preparación es más sencilla de lo que parece y puede resolverse en pocos pasos.

El pionono tiene origen español, aunque se popularizó en la Argentina con identidad propia. En su versión salada, se volvió infaltable en celebraciones familiares, relleno con jamón, queso, palmitos o atún. En la dulce, conquista con dulce de leche, crema o frutas. Su éxito está en su base: una masa fina, aireada y flexible.

Cómo hacer rosca navideña sin TACC

    • Batir los huevos y el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y clara (unos 5 a 7 minutos).
    • Agregar la miel o vainilla para realzar el sabor.
    • Incorporar la harina tamizada con movimientos envolventes, cuidando que no se baje el batido.
    • Extender la mezcla sobre una placa forrada con papel manteca enmantecado.
    • Hornear en horno medio (180 °C) entre 8 y 10 minutos, hasta que esté apenas dorado.
    • Desmoldar enseguida sobre un repasador húmedo y enrollar con cuidado para que tome forma.

    Ideas de relleno

    Versión salada:

    • Jamón cocido, queso crema, lechuga y tomate.
    • Pollo desmenuzado con mayonesa, morrones y aceitunas.
    • Atún con huevo picado y perejil.

    Versión dulce:

    • Chocolate y nueces picadas.
    • Dulce de leche y coco rallado.
    • Crema chantilly con frutillas frescas.

